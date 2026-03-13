Інформацію про час і місце прощання з захисником повідомлять додатково. Про сумну звістку повідомили у Нововолинській міській раді.

Що відомо про полеглого захисника?

Петру Потапову було 42 роки. Захисник родом із Донеччини, але три останні роки жив у Нововолинську, де і мобілізувався до Збройних Сил.

Чоловік загинув під час свого останнього бойового завдання 6 березня на території Дніпропетровської області.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Петра Потапового. Світла пам'ять!

Інші втрати українського війська

  • На Сході України під час виконання бойового завдання загинув полковник Олександр Довгач – командир 39-ї бригади тактичної авіації. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що льотчик виконував місію в умовах значної переваги російської авіації та активної роботи ворожої ППО. Брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний.

  • Україна втратила ще одного захисника — 28 лютого у Дніпропетровській області загинув військовий Сергій Дрогалев. Він народився 5 травня 1992 року на Харківщині, але проживав із родиною у селищі Нова Прага на Кіровоградщині. Попри важке поранення, отримане у листопаді 2024 року, після реабілітації він повернувся на фронт. Свій останній бій захисник прийняв поблизу села Чугуєве Синельниківського району.