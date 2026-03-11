Про таку знахідку в коментарі Суспільному розповів керівник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

Що відомо про інцидент?

За словами Бачинського, раніше подібні випадки вже ставалися, однак тоді вибухівку переважно знаходили у кишенях.

Цього разу граната була просто під шкірою військовослужбовця. Вона, як розповів Бачинський, залетіла через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, проте не вибухнула. Натомість боєприпас залишився під правим стегном.

Цю знахідку помітив експерт під час розтину тіла загиблого, який завершив з оглядом черепної порожнини, грудної порожнини й дійшов до кінцівки.

Після цього всіх працівників моргу евакуювали з приміщення, а для вилучення гранати запросили піротехніків.

Її вивезли на полігон, там підірвали, а так – могла вибухнути у морзі. Тому через такі випадки у нас спочатку працюють піротехніки, ДСНС, а вже потім — ми. Це дуже серйозний підхід, але так сталося, що одразу не визначили, що такий вибуховий пристрій перебуває у тілі померлого,

– пояснив Бачинський.

Зазначимо, що раніше очільник МВС Ігор Клименко розповідав про серйозні труднощі під час ідентифікації загиблих українських військових. За його словами, один пакет із рештками може містити не одне тіло. Крім того, експерти вже неодноразово виявляли випадки, коли фрагменти тіла однієї і тієї ж людини були розподілені між різними пакетами або навіть передані під час різних етапів репатріації.



За його словами, є підстави вважати, що російська сторона робить усе можливе, щоб ускладнити процес ідентифікації, затягнути його або створити підстави для звинувачень у нібито небажанні України проводити необхідні процедури.

