Група створюється в рамках комплексної програми "Збереження життя військовослужбовців", повідомляє Генштаб.

Як це працюватиме?

У повідомленні зазначається, що робоча група створюється для вивчення факторів, які впливають на збереження життя військовослужбовців, та розроблення заходів для системного зменшення втрат під час бойових завдань.

Наш пріоритет сьогодні – це інтегрувати стратегію збереження життя військовослужбовців у всі процеси військового управління, щоб кожне тактичне рішення, кожна технологія та підготовка особового складу спрямовувалися на успішне виконання бойових завдань із мінімізацією втрат,

– вказують у Генштабі.

Місцем роботи групи стане Центральний науково-дослідний інститут ЗСУ. Дослідники всебічно вивчатимуть природу і структуру втрат – як бойових, так і небойових – а також їхні кількісні та якісні показники.

До складу групи увійдуть представники провідних наукових установ, профільних університетів, а також фахівці у галузях військової науки, медицини, психології, управління та технологій. Окремо залучать практиків із бойовим досвідом.

У Генштабі нагадують, що програму "Збереження життя військовослужбовців" запустили ще у 2024 році. Вона охоплює три ключові напрями – підготовку захисників, покращення медичної допомоги на всіх етапах та технологізацію армії із впровадженням сучасних засобів ведення війни.

Як йдеться у повідомленні, робота за всіма трьома напрямами вже дає результат: у 2025 році втрати серед військовослужбовців вдалося скоротити до 13% за різними типами.