Печальную весть 16 марта сообщила Белоцерковская городская территориальная община.
Что известно о павшем Романе Цвике?
В Белоцерковской общине узнали о гибели их земляка Романа Цвика. Старший сержант был 1986 года рождения.
Отмечается, что служил воин в роте огневой поддержки одного из батальонов ТрО.
Погиб Роман Цвик 25 января во время выполнения боевого задания на Харьковщине у Кутовки, что в Купянском районе.
Наш воин был верен Военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнив воинский долг в бою за Украину,
– выразили соболезнования в обществе.
Кого недавно потеряла Украина?
