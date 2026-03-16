Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что известно о воине из Бразилии?

Воина тактической группы "Реванш" похоронили на Национальном военном мемориальном кладбище.

Как рассказали в ГУР, Родриго Оливейра де Соуза родился 25 июля 1999 года в городе Сан-Жуан-ди-Мерити, штата Рио-де-Жанейро. После окончания колледжа путешествовал в поисках своего пути: жил и работал в Португалии, Италии и Польше.

Как и тысячи неравнодушных иностранцев, после начала полномасштабной геноцидной войны России против Украины Родриго отреагировал на призыв Киева помочь в борьбе за свободу – добровольцем стал к оружию вместе с украинцами,

– добавили в разведке.

Военный погиб в бою с российскими оккупантами в районе Степногорска Запорожской области.

По словам боевых побратимов, Родриго был "ментально сильным, профессиональным, храбрым бойцом", который прошел "достойный боевой путь". К тому же, как рассказали в пресс-службе ГУР, воин постоянно учился, совершенствовал боевые навыки, увлекался фотографией, любил джаз и хип-хоп.

После войны он хотел поехать домой, где должен был строить военную карьеру в Вооруженных силах Бразилии.

С военным попрощались на Киевщине / Фото: ГУР

Родриго – пример мужества и преданности общим ценностям цивилизованного мира – равенства, демократии и свободы. Он отдал жизнь за свои убеждения, защищая наш народ и нашу землю от тех, кто стремится разрушить эти ценности и навязать свои – порабощения и тоталитаризм,

– сказал представитель ГУР МО Украины Евгений Ерин.

