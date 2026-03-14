О гибели молодого воина сообщил Александр Драбинко. Прощание состоялось в Киеве 12 марта.

Смотрите также В ДТП под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Что известно о гибели Никиты Доценко?

На фронте погиб старший лейтенант Вооруженных сил Украины Никита Доценко – старший офицер отделения беспилотных авиационных комплексов 138-го центра специального назначения. Ему было всего 24 года.

"Дос" в гражданской жизни был разработчиком программного обеспечения. В армию добровольно присоединился осенью 2024 года, в возрасте 22 лет. Стал командиром в 23 года, заняв должность начальника связи механизированного батальона.

Жизнь молодого военного оборвалась во время боевых действий вблизи Купянска. По имеющейся информации, он погиб в результате удара вражеской управляемой авиабомбы.

Прощание с воином состоялось 12 марта в Свято-Преображенском соборе в Киеве. Чин отпевания совершил митрополит Александр Драбинко вместе с духовенством Переяславско-Вишневской епархии.

По информации журналиста Андрея Цаплиенко и сообщениями в сети, отец погибшего офицера – генерал Даниил Доценко, который много лет служил Украине в СБУ.

24 Канал обратился в СБУ, чтобы подтвердить информацию о том, что погибший военный действительно сыном Даниила Доценко.

