Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там рассказали о военном.

Что известно о гибели летчика?

Александр Довгач отдал свою жизнь на Восточном направлении в условиях значительного преимущества воздушного противника и мощного противодействия враждебным системам противовоздушной обороны.

Он еще раз выполнил боевую задачу, к сожалению, ценой собственной жизни...,

– отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что полковник Довгач совершил сотни боевых вылетов, поражая пункты управления, технику, средства связи врага.

Кроме того, он неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Летчик сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую, остров Змеиный.

В Воздушных силах Александр Довгач упоминается как настоящий лидер. Его бригада с первых дней полномасштабного вторжения отражалась от оккупантов, нанося по ним сокрушительные удары.

Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия,

– поделились воспоминаниями о летчике в Воздушных силах.

Там также добавили, что устанавливаются все обстоятельства его гибели, а также выразили соболезнования родным и близким павшего Героя.

Следует напомнить, что 8 декабря 2025 года Украина потеряла еще одного боевого льчика из 39-й бригады тактической авиации. Тогда при выполнении боевого задания на самолете Су-27 погиб пилот Евгений Иванов.

