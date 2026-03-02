Трагическую новость на своей странице в фейсбуке сообщил Учебно-научный институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, где учился Вадим. В 2019 году парень закончил кафедру кино- и телеискусства (творческая мастерская Александра Алифанова).
Вадим Тихоновский воевал в рядах Вооруженных Сил Украины с начала полномасштабного вторжения. Служил в 78-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, а впоследствии его направили в 225-й отдельный штурмовой полк.
Военный получил квалификацию оператора БпЛА. 22 июля 2025 года Тихоновский пропал без вести в районе села Кондратовка Сумской области во время российской атаки.
Верили, что жив. Надеялись. Ждали. Недавно официально подтверждена его гибель. Стало известно, что Вадим погиб как Герой, спасая четырех собратьев. Молодой и талантливый. У которого впереди должна была быть целая жизнь,
– говорится в заметке института журналистики.
У Вадима остались мама Людмила и папа Алексей. Он был единственным сыном у родителей.
Что известно о Вадиме Тихоновском?
Вадим Тихоновский родом из Киева. Парень родился 21 ноября 1996 года в творческой семье. Его отец – сотрудник Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.
В 2019 году Вадим участвовал в конкурсе короткометражных документальных фильмов "Киноко". Он представил ленту под названием "Создание".
Тихоновский сотрудничал с киевскими театрами, создавал репортажи театральных спектаклей и художественных событий.
"Его портретные работы отличались глубоким психологизмом, острым видением и смелой композицией – так формировался его собственный художественный почерк", – отметили в институте журналистики.
Преподаватели и одногруппники вспоминают Вадима как светлого человека, мечтателя и вдохновенного художника.