Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

Смотрите также Более 10 лет жизни посвятил защите Украины: на войне погиб Игорь Никитенко

Что известно о погибшем защитнике?

На фронте погиб бывший сотрудник ЦПК Виталий Цокур. Он работал юристом, а также основал ОО "Осяжный горизонт" и занимался реформой СБУ.

Очень ценностный человек и большой идеалист. Виталий верил в реформу СБУ и имел видение какой должна быть спецслужба,

– написали в ЦПК.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину Виталий Цокур присоединился в ряды территориальной обороны, а в первые дни войны защищал страну на фронте.

Украинский военный прошел сквозь тяжелые бои и испытания в составе ССО, а впоследствии получил награды за риски при выполнении боевых задач.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Цокура. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

Ушла из жизни харьковская волонтер Тина Пир. Она была участницей Общественной организации "Пятихатки-БАМ". Волонтер Тина Пир боролась с онкологией. 31 мая она уже находилась в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, 4 июня ее сердце остановилось.

Тина Пир помогала жителям прифронтовых и приграничных территорий, а также занималась эвакуацией мирного населения. Ее знакомые отмечают, что волонтер была очень добрая и заботливая.

На войне погиб воин Ярослав Коваль, казак Гром. Он считался без вести пропавшим более 2 лет. Ярослава знали тысячи людей, которые посещали Национальный заповедник "Хортица". Там можно было увидеть его мастерство владения всеми видами казацкого оружия.