Об этом сообщили в Общественной организации "Пятихатки-БАМ".

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Что известно о волонтере?

Волонтер Тина Пир боролась с онкологией. 31 мая она уже находилась в крайне тяжелом состоянии, но, к сожалению, 4 июня ее сердце остановилось.

Тина Пир помогала жителям прифронтовых и приграничных территорий, а также занималась эвакуацией мирного населения. Ее знакомые отмечают, что волонтер была очень добрая и заботливая.

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Любящая дочь, заботливая мама, крутой волонтер. Спасла тысячи жизней, оказала помощь всем, кто нуждался, пыталась сделать как можно больше,

– сообщили в организации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Тины Пир. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

На войне погиб воин Ярослав Коваль, казак Гром. Он считался без вести пропавшим пропавшим более 2 лет. Ярослава знали тысячи людей, которые посещали Национальный заповедник "Хортица". Там можно было увидеть его мастерство владения всеми видами казацкого оружия.

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб сотрудник ИТ-компании SoftServe Юрий Мозиль. Жизнь военного оборвалась 26 февраля 2026 года. Военный выполнял боевые задачи на Донецком направлении в составе 184-го учебного центра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. За службу также был награжден медалями "Ветеран войны" и "Участник боевых действий".

На фронте российско-украинской войны гибнут самые отважные защитники Родины. В ряды небесного войска присоединился и майор Юрий Котелко из Ивано-Франковской области. Юрий Котелко родился 30 сентября 1991 года. Он проживал в селе Котиковка Городенковской громады.