Трагическое известие сообщили на странице Городенковской общины.

Что известно о павшем воине?

Юрий Котелко родился 30 сентября 1991 года. Он проживал в селе Котиковка Городенковской общины. Мужчина служил заместителем командира батальона охраны по психологической поддержке персонала воинской части Т 0910. Имел звание майора.

Он отдал свою жизнь во время выполнения боевого задания возле села Любицкого Запорожской области. Тогда, 30 мая, по позициям украинских военных, среди которых был и Котелко, попал российский FPV-дрон.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Вечная память и дань уважения Герою!

Чьи еще жизни оборвались на войне?

19 мая во время выполнения боевых задач погиб матрос Виктор Александрович Орлов. Также ранее стало известно о гибели 38-летнего жителя Киевской области Виталия Соложицына.

Кроме того, в Донецкой области оборвалась жизнь 42-летнего итальянского добровольца Алекса Пинески, который служил в составе украинской разведки как боец спецподразделения.