Трагическое известие сообщили на странице Исполнительного комитета Первомайского горсовета.

Что известно о гибели Орлова?

Матрос Виктор Александрович Орлов погиб 19 мая во время выполнения служебных обязанностей по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

Каждый погибший Воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда будут образцом мужества, патриотизма и несокрушимости,

– написали на странице горсовета.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким павшего бойца. Вечная честь и почет Герою!

Чьи еще жизни оборвались на войне?

Ранее мы писали, что на войне пал 38-летний житель Киевской области Виталий Соложицин. Также стало известно о гибели Сергея Шулепова из Нововолынска, который долгое время считался пропавшим без вести. Его смерть подтвердили результаты ДНК-экспертизы.

Кроме того, 9 мая в Донецкой области погиб 23-летний Эйртон Редферн из Южного Девона в Англии. В 2025 году он присоединился к специализированному подразделению,, которое оказывало поддержку украинским силам.