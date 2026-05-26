Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

Что известно о погибшем защитнике?

Гибель военного подтвердила экспертиза ДНК. Он родился в 1982 году в городе Нововолынск.

До этого защитник считался пропавшим без вести. Официально Сергей Шулепов признан погибшим 16 января 2026 года. Сердце украинского военного остановилось в Харьковской области вблизи населенного пункта Нестерно.

Борис Карпус сообщил, что похоронят военного во вторник 26 мая на Аллее Славы Героев. В 13:30 начнется панихида и прощание в Свято-Духовском соборе Нововолынска.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Шулепова. Светлая память!

Кого еще потеряла Украина?

23-летний Эйртон Редферн из южного Девона, что в Англии, погиб 9 мая в Донецкой области. Он еще в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, который поддерживает украинские силы.

На войне против России погиб военнослужащий из Тернопольщины Виталий Добринский. Защитника не стало 25 октября 2025 года во время выполнения боевого задания в Луганской области.

Военный медик Александр Крохмалюк, тело которого вернули в 2025 году во время репатриации, погиб из-за пыток в российском плену. Украинский защитник присоединился к "Азову" в 2016 году.