Об этом информирует 24 Канал.

Что известно об ударе по Николаеву?

Отметим, что тревогу в Николаевском районе объявили в 5.28. При этом в Воздушных силах предупреждали о враждебном дроне над городом.

Первое сообщение о взрыве поступило около 5:46, затем жители Николаева слышали повторные взрывы. О взрыве писал и мэр города Александр Сенкевич.

Отбой воздушной тревоги в городе был дан в 6:18.

Пока официальной информации о возможных последствиях нет. Очевидно, местные власти предоставит эти данные позже.

Какие еще города в последнее время находились под ударом врага?

Накануне вечером в Одессе раздался сильный взрыв после сообщений о скоростной цели в направлении области. По данным мониторинговых каналов, Россия могла применить баллистические ракеты из Крыма, а также дроны-камикадзе.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о комбинированной ракетно-дроновой атаке на регион. Также сообщалось о повреждении инфраструктурного объекта, а также о выбитых окнах в учебном заведении и жилых домах. Число пострадавших возросло до четырех, один из них скончался от полученных травм.

Взрывы вечером 25 мая звучали и в Сумах из-за угрозы БПЛА. Также в течение дня кафиры обстреляли Краматорск, Павлоград и Днепр.