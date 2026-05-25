Это только приблизит режим Владимира Путина к краху, первые зародки которого уже заметны. Такое мнение высказал командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко.

По словам военного, российское общество готово "затягивать пояса" почти бесконечно, а главным фактором, который может спровоцировать внутренние потрясения, станет только серьезное ухудшение экономической ситуации и голод в регионах.

Если есть что поесть – им безразлично на комфорт, перспективы или образование. Есть пропаганда о "великой державе" и ядерном оружии, этого достаточно,

– объяснил Федоренко.

Что грозит Путину?

Федоренко считает, что принудительная мобилизация все же постепенно будет снижать поддержку войны среди населения России. Ведь одно – идти воевать за деньги, а совсем другое – быть принудительно отправленным на фронт.

Увеличение количества мобилизованных автоматически приведет и к резкому росту потерь российской армии. На наиболее интенсивных участках фронта оккупанты уже сейчас несут колоссальные потери из-за непрекращающихся штурмов.

Если противник нарастит силы, это может дать ему определенные тактические успехи. Но и потери будут огромные,

– отметил военный.

По мнению Федоренко, именно большие потери и внутреннее недовольство российских элит в перспективе могут стать угрозой для самого Владимира Путина.

Он убежден, что российский диктатор не погибнет "от украинской ракеты или дрона", а станет жертвой собственного окружения.

Путин не умрет от физиологической старости. Путин будет уничтожен руками своего окружения. И именно его сделают главным виновником всего,

– подытожил командир.

Интересно, что в Кремле уже начали задумываться над тем, кто может прийти к власти после Владимира Путина. Как сообщил глава Института мировой политики Виктор Шлинчак, российский диктатор больше всего боится не народного бунта, а заговора в собственном окружении. Именно поэтому Путин все сильнее усиливает контроль через ФСБ и не допускает даже намека на нормальный механизм передачи власти, ведь вопрос преемника в российских элитах уже фактически стал актуальным.

В России все чаще стали звучать публичные сигналы критики в адрес Путина, хотя еще несколько месяцев назад это было почти невозможно. Даже Z-пропагандисты и представители КПРФ начали открыто говорить об ослаблении российского диктатора и проблемах внутри системы власти.

Вероятно, уже сформировалось влиятельное крыло внутри системы, которое работает против Владимира Путина. Как заявил политолог Андрей Городницкий, такая кампания не могла бы продолжаться без поддержки части силовиков, спецслужб, олигархов и военных. Он считает, что российские элиты уже могут искать фигуру преемника Путина, а реальные договоренности относительно будущего власти в Кремле могут активизироваться уже в этом году.

Европейская разведка считает, что в российских элитах может появиться фигура, которая потенциально способна повлиять на стабильность власти Путина.

Как сообщает CNN, речь идет о бывшем министре обороны РФ, а ныне секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, который сохраняет значительное влияние в силовом блоке и остается частью ближайшего окружения Путина. Его позиции усиливает доступ к стратегическим решениям и многолетние связи с российской политической и военной верхушкой, что делает его одной из ключевых фигур во внутренней борьбе за влияние в Кремле.