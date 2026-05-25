Це тільки наблизить режим Владіміра Путіна до краху, перші зародки якого вже помітні. Таку думку висловив командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко.

За словами військового, російське суспільство готове "затягувати паски" майже нескінченно, а головним фактором, який може спровокувати внутрішні потрясіння, стане лише серйозне погіршення економічної ситуації та голод у регіонах.

Якщо є що поїсти – їм байдуже на комфорт, перспективи чи освіту. Є пропаганда про "велику державу" і ядерну зброю, цього достатньо,

– пояснив Федоренко.

Що загрожує Путіну?

Федоренко вважає, що примусова мобілізація все ж поступово знижуватиме підтримку війни серед населення Росії. Адже одне – йти воювати за гроші, а зовсім інше – бути примусово відправленим на фронт.

Збільшення кількості мобілізованих автоматично призведе і до різкого зростання втрат російської армії. На найбільш інтенсивних ділянках фронту окупанти вже зараз зазнають колосальних втрат через безперервні штурми.

Якщо противник наростить сили, це може дати йому певні тактичні успіхи. Але й втрати будуть шалені,

– зазначив військовий.

На думку Федоренка, саме великі втрати та внутрішнє невдоволення російських еліт у перспективі можуть стати загрозою для самого Владіміра Путіна.

Він переконаний, що російський диктатор не загине "від української ракети чи дрона", а стане жертвою власного оточення.

Путін не помре від фізіологічної старості. Путін буде знищений руками свого оточення. І саме його зроблять головним винуватцем усього,

– підсумував командир.

Цікаво, що У Кремлі вже почали замислюватися над тим, хто може прийти до влади після Владіміра Путіна. Як повідомив голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак, російський диктатор найбільше боїться не народного бунту, а змови у власному оточенні. Саме тому Путін дедалі сильніше посилює контроль через ФСБ і не допускає навіть натяку на нормальний механізм передачі влади, адже питання наступника в російських елітах уже фактично стало актуальним.

У Росії вперше почали серйозно критикувати Путіна: що відомо

У Росії дедалі частіше почали звучати публічні сигнали критики на адресу Путіна, хоча ще кілька місяців тому це було майже неможливо. Навіть Z-пропагандисти та представники КПРФ почали відкрито говорити про ослаблення російського диктатора та проблеми всередині системи влади.

Ймовірно, вже сформувалося впливове крило всередині системи, яке працює проти Владіміра Путіна. Як заявив політолог Андрій Городницький, така кампанія не могла б тривати без підтримки частини силовиків, спецслужб, олігархів і військових. Він вважає, що російські еліти вже можуть шукати фігуру наступника Путіна, а реальні домовленості щодо майбутнього влади в Кремлі можуть активізуватися вже цього року.

Європейська розвідка вважає, що в російських елітах може з’явитися фігура, яка потенційно здатна вплинути на стабільність влади Путіна.

Як повідомляє CNN, йдеться про колишнього міністра оборони РФ, а нині секретаря Ради безпеки Сергія Шойгу, який зберігає значний вплив у силовому блоці та залишається частиною найближчого оточення Путіна. Його позиції посилює доступ до стратегічних рішень і багаторічні зв'язки з російською політичною та військовою верхівкою, що робить його однією з ключових фігур у внутрішній боротьбі за вплив у Кремлі.