Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу пояснив, що ці процеси можуть бути не хаотичними. За його словами, в російських елітах уже можуть шукати варіант, який дозволить перейти до нового етапу боротьби за владу.

Боротьба за владу в Кремлі вийшла назовні

У російському медійному полі вже відкрито запускають тему ослаблення Путіна. Z-пропагандисти почали говорити, що він уже не виглядає настільки сильною фігурою, як раніше, а паралельно з цим у публічний простір вкидають імовірних наступників, зокрема Сергія Кирієнка.

Політичний експерт розповів як російські еліти шукають наступника Путіна

Для російської системи така публічність не буває випадковою, якщо подібні розмови не просто з'явилися, а ще й спокійно розходяться далі, це означає, що всередині верхівки вже триває кулуарна боротьба і хтось її свідомо прикриває.

Те, що ведеться кулуарна боротьба – це 100%. Те, що відбувається зараз у медійній сфері в Російській Федерації, просто так бути не може,

– сказав Городницький.

Ще кілька місяців тому така критика була б неможливою навіть у завуальованому вигляді. Тепер Путіна буквально знищують у публічному просторі, і це вже схоже не на хаотичний шум, а на підготовку ґрунту для рішень, які можуть визрівати всередині самої системи.

У Росії з'явилося крило, яке працює проти Путіна

У цій історії важливо не лише те, що Путіна почали публічно критикувати, а й те, хто саме дає таку можливість. У Росії, де людину можуть затримати навіть за одиночний пікет із порожнім аркушем, подібні атаки не тривають місяцями без дозволу зсередини системи.

Подивіться, що говорить КПРФ. Це російські комуністи, і вони вже місяці два нещадно знищують Путіна просто всюди. У них є мітинги, КПРФ проводить мітинги,

– підкреслив Городницький.

Городницький звернув увагу, що КПРФ публічно виносить на поверхню реальні проблеми в Росії й при цьому не отримує жорсткої відповіді від силовиків, яка в інших умовах була б неминучою.

Критика Путіна зараз нещадна порівняно ще з кількома місяцями тому. Тоді такого взагалі не могло бути,

– пояснив Городницький.

На його думку, це означає, що в Росії вже сформувалося доволі сильне крило, яке дозволяє діяти саме так. Передусім ідеться про прикриття через правоохоронні органи, без якого така кампанія не могла б ані розгорнутися, ані триматися в публічному полі.

Наступника Путіна можуть шукати вже цього року

Така кампанія не запускається лише зусиллями однієї політичної групи. Усередині російської системи вже мають складатися домовленості між кількома центрами впливу, бо без олігархів, силовиків, спецслужб і частини військових перехід до нового етапу боротьби за владу просто не відбудеться.

До слова! Bloomberg писало, що російське вторгнення поступово втрачає темп після стабілізації фронту, а всередині самої Росії посилюються втома від війни, економічний тиск і критика на адресу Путіна. За інформацією видання, частина російської еліти вже вважає війну глухим кутом, а Путін хоче завершити її до кінця року лише на умовах, які зможе подати як перемогу.

Йдеться вже не лише про інформаційний тиск на Путіна, а про пошук фігури, навколо якої можна буде зібрати цей союз. Тому в публічний простір і почали вкидати можливих наступників, а сам процес, за оцінкою Городницького, може вийти на практичні рішення вже протягом цього року.

Є певні вже домовленості з олігархами. Це має бути так, як у 98 – 99 роках: домовленість з олігархами, спецслужби, військові і правоохоронні органи. Вони мають вийти на якусь кандидатуру і, мені здається, протягом цього року здійснити якісь дії. Чому саме цього року? Бо далі тягнути вже нема куди. Просто тому, що Путін діє алогічно,

– зазначив Городницький.

Далі тягнути цю ситуацію для російських еліт стає дедалі небезпечніше. Путін не оголосив ані мобілізації, ані припинення вогню, хоча саме такі кроки, за логікою системи, мали б з'явитися ще на початку року, і тепер у Кремлі бачать, що він не виводить Росію з глухого кута, а ще глибше заводить її в нього.

Що свідчить про ослаблення позицій Путіна в Росії?

У грудні 2025 року, за даними "Левада-Центру", 66% росіян виступили за мирні переговори, а 25% – за продовження війни. Євген Савостьянов на цьому тлі сказав, що для Путіна залишалися два варіанти – мобілізація або змістовні мирні переговори, але мобілізація в такій ситуації виглядала політично небезпечною.

Ще одним сигналом стало зростання невдоволення всередині Росії. В одному з опитувань 36% росіян заявили, що їх не влаштовує внутрішня політика влади, і це назвали найгіршим показником за останні роки на тлі втоми від війни та невизначеності.

"Агентство. Новости" зазначало, що Путін не їздив російськими регіонами з листопада 2025 року, і ця пауза стала для нього рекордною. Борис Пінкус водночас пов'язував хиткість режиму з економічними проблемами, критикою навіть з боку пропагандистів і невдачею Путіна в Китаї, де він не отримав бажаного результату щодо "Сили Сибіру-2".