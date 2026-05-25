Трагическую весть сообщил Маневицкий поселковый голова Александр Гаврилюк.

Что известно об Андрее Григоле?

Военнослужащему Андрею Григоле из села Череваха Камень-Каширского района Волыни было 34 года.

Он служил в должности инспектора пограничной службы. В сентябре 2025 года мужчина присоединился в ряды одного из подразделений Государственной пограничной службы Украины, он также был водителем группы управления минометного отделения.

Преданный военной присяге, во время выполнения боевого задания, проявив мужество и стойкость, солдат Андрей Григола погиб 27 марта 2026 года на территории Донецкой области,

– говорится в сообщении.

У погибшего защитника остались мама Зоя, отец Николай, а также трое дочерей – Дарья, Анастасия и Мелания.

О встрече скорбного кортежа и чине захоронения местные власти обещают сообщить позже.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Григолы. Вечная память Герою!

Они отдали жизнь за Украину

Недавно стало известно, что в боях в Донецкой области погиб 23-летний Эйртон Редферн из южного Девона, что в Англии. Он еще в 2025 году присоединился к специализированному подразделению, который поддерживает украинские силы. Сейчас МИД Великобритании поддерживает семью погибшего британца и взаимодействует с украинскими властями.

Также во время выполнения боевого задания в Запорожской области оборвалась жизнь воина Романа Шамоты. Известно, что в ряды Вооруженных сил его мобилизовали 17 сентября 2024 года.

Трагическая весть также пришла из Прикарпатья: на войне с Россией погиб 35-летний воин из Ивано-Франковской области Михаил Щепанский. Он был командиром 1 самоходного артиллерийского взвода, старшим офицером батареи 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А7013.