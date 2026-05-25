Трагічну звістку повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Що відомо про Андрія Григолу?

Військовослужбовцю Андрію Григолі з села Череваха Камінь-Каширського району Волині було 34 роки.

Він служив на посаді інспектора прикордонної служби. У вересні 2025 року чоловік долучився до лав одного з підрозділів Державної прикордонної служби України, він також був водієм групи управління мінометного відділення.

Відданий військовій присязі, під час виконання бойового завдання, виявивши мужність і стійкість, солдат Андрій Григола загинув 27 березня 2026 року на території Донецької області,

– йдеться в повідомленні.

У загиблого захисника залишилися мама Зоя, батько Микола, а також троє доньок – Дарина, Анастасія та Меланія.

Про зустріч скорботного кортежу та чин поховання місцева влада обіцяє повідомити згодом.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Андрія Григоли. Вічна пам'ять Герою!

Вони віддали життя за Україну

Нещодавно стало відомо, що в боях на Донеччині загинув 23-річний Ейртон Редферн із південного Девону, що в Англії. Він ще в 2025 році приєднався до спеціалізованого підрозділу, який підтримує українські сили. Наразі МЗС Британії підтримує родину загиблого британця та взаємодіє з українською владою.

Також під час виконання бойового завдання в Запорізькій області обірвалося життя воїна Романа Шамоти. Відомо, що до лав Збройних сил його мобілізували 17 вересня 2024 року.

Трагічна звістка також прийшла з Прикарпаття: на війні з Росією загинув 35-річний воїн з Івано-Франківщини Михайло Щепанський. Він був командиром 1 самохідного артилерійського взводу, старшим офіцером батареї 1 самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А7013.