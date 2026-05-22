Попрощались із бійцем 21 травня. Сумну звістку повідомили Новосанжарській громаді.

Що відомо про Романа Шамота?

У Новосанжарській громаді повідомили про загибель жителя села Крута Балка Романа Григоровича Шамоти. Воїн поліг 11 травня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.

Видання "Зміст" дізналось, що військовий народився 22 серпня 1984 року. Він виріс у рідному селі, а після школи він навчався у Полтавському будівельному інституті. До лав Збройних сил його мобілізували 17 вересня 2024 року.

Прощання із полеглим Романом відбулось 21 травня у Нових Санжарах. Далі містяни провели воїна в останню путь живим коридором, а поховали його на кладовищі у рідній Крутій Балці.

Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю Героя та висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Романа Шамоти. До останнього подиху він мужньо боронив рідну землю та український народ,

– висловили співчуття у громаді.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам'ять Герою!

