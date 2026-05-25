Институт изучения войны проанализировал ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны имели локальный успех на двух направлениях.

Где украинские силы имели продвижение в последнее время?

Тактический район Константиновка – Дружковка.

Геолоцированные кадры за 24 мая свидетельствуют о том, что Силы обороны продвинулись в восточной части Миньковки, на северо-восток от Константиновки.

В то же время кадры за 23 мая показывают удары украинских сил по российским позициям на южных и юго-западных окраинах Константиновки, где оккупанты пытались осуществить инфильтрацию.

Российский военный блогер 24 мая заявил, что на Константиновском направлении российская техника быстро увязает в грязи на линии фронта.

Гуляйпольское направление

Геолокационные кадры, опубликованные 24 мая, свидетельствуют, что украинские военные продвинулись или закрепились в восточной части Воздвижевки, на северо-запад от Гуляйполя.

Ранее ISW сообщал о российских попытках проникновения в этом районе.

Что происходит на других направлениях фронта?

Российские силы также продолжают проводить инфильтрации на Покровском направлении.

Военнослужащий украинской бригады, которая действует на этом направлении, 24 мая сообщил, что оккупанты усиливают давление на этом участке фронта.

По его словам, россияне продолжают использовать тактику малых групп для проникновения и накопления сил в тылу украинских позиций. Также он отметил, что российские войска активно применяют большое количество дронов для нарушения украинской логистики на поле боя.

Справка: Соучредитель DeepState Роман Погорелый заявил, что российские войска якобы полностью оккупировали Покровск и Мирноград и наращивают там силы для дальнейшего наступления в Донецкой области. В то же время украинские военные опровергли информацию о полной потере Покровска. В ДШВ заявили, что оборона города продолжается, а Силы обороны до сих пор удерживают отдельные позиции на северных окраинах.

Между тем представитель украинской бригады, действующей на Купянском направлениив, сообщил, что россияне все чаще используют квадроциклы и мотоциклы для атак в зоне ответственности бригады.

Обратите внимание! В Купянске могут оставаться до 20 российских военных. Представитель ОСУВ Виктор Трегубов сообщил, что оккупанты не могут прорваться в Купянск через Голубовку из-за больших потерь. По его словам, сам город пока защищен от попыток проникновения врага. Самые активные атаки россиян фиксируют вблизи Купянска-Узлового, где оккупанты пытаются заводить малые пехотные группы. Однако украинские силы сдерживают эти попытки.

24 мая российские войска продолжили наступательные действия на Ореховском направлении, но продвижения не имели. Российский военный блогер заявил, что ситуация для оккупантов ухудшается в Степногорске на северо-запад от Орехова и в Малой Токмачке на юго-восток от Орехова.

Интересно! Россияне уже несколько лет заявляют о якобы захвате Малой Токмачки в Запорожской области, хотя поселок до сих пор контролируют украинские силы. Поэтому в сети даже появился мем о том, что "осада Малой Токмачки длится дольше Сталинграда".

Какая ситуация на фронте / Карты ISW