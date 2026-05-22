Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Россия, вероятно, отказалась от захвата Купянска в ближайшее время.

Смотрите также Есть ли угроза наступления из Беларуси: полковник запаса объяснил, где возможен прорыв

Какова ситуация на разных направлениях фронта?

Сумское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, как украинские силы наносят удары по российским подразделениям к северу от Кондратовки (север от Сум) и в восточной части Юнаковки (северо-восток от Сум) после того, что ISW оценивает оккупанты осуществили инфильтрации.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Захватчики также наносят удары управляемыми авиабомбами по приграничным населенным пунктам Сумской области, вероятно, готовя поле боя для будущих наступательных операций. Геолоцированные кадры от 20 мая показывают удары российских авиабомб FAB-500 по украинским силам вблизи Чернацкого и Новых Вирок (оба – на северо-запад от Сум возле международной границы).

Кроме того, оккупанты пытаются нарушить передвижение транспорта в Сумах. Кадры за 21 мая показывают удар российского дрона на оптоволоконном управлении по украинским автомобилям в северной части города Сумы.

Обратите внимание! Представитель 8-го корпуса ДШВ Вадим Карпьяк в эфире телемарафона заявил, что одной из целей оккупантов является захват Сум как областного центра. Украинские военные фиксируют постоянное давление оккупантов на этом направлении.

Харьковский нарямок

Министерство обороны России заявило о продвижении оккупантов на северо-восток от Харькова. Враг утверждает, что захватил Шестерёвку, Старицу и продвинулся от Рыбалкино.

В то же время источник, связан с российской группировкой войск "Север", сообщил, что украинские силы отбили ранее утраченные позиции на юг от Волчанска.

Важно! Российские войска продолжают атаки на Харьковщине, но их интенсивность снизилась. Об этом заявил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. По его словам, на Великобурлукском направлении украинские силы оттеснили противника к границе и освободили два населенных пункта, а само направление фактически вернулся к уровню годичной давности.

На Волчанском направлении враг не идет дальше, а пытается закрепиться в зоне, где находится сейчас.

Купянское и Лиманское направления

Российское военное командование продолжает перебрасывать войска с Купянского направления для усиления наступления на Лиманском направлении.

Источник, связан с российской группировкой войск "Запад", сообщил 21 мая, что российское командование планирует перебросить более 1000 военных в состав 144-й мотострелковой дивизии (20-я общевойсковая армия, Московский военный округ), которая действует на Славянском направлении.

Большинство этих сил должны поступить из 272-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии, что сейчас воюет вблизи Куриловки на юго-восток от Купянска. Это уже третий за последние дни случай, когда Россия перебрасывает отдельные подразделения для усиления 144-й мотострелковой дивизии. Если эта информация подтвердится, это может свидетельствовать о том, что российское командование пока отказалось от планов захвата Купянска.

Сейчас в Купянске не обнаружено организованных российских подразделений – отдельные группы, которые пытались проникнуть в город, уничтожены или взяты в плен. Об этом сообщил командир 3-й роты 1-го батальона "Хартия" с позывным "Зануда" в интервью "Суспільне.Харків". По его словам, россияне продолжают безуспешные попытки инфильтрации малыми группами, часто в одиночку, используя "зеленку" и плохие погодные условия.

Константиновское направление

Геолоцированные кадры за 21 мая, показывают, как оккупанты обстреливают украинские позиции в южной части Новодмитровки (на север от Константиновки). Ранее российские источники утверждали, что захватчики удерживают позиции в этом районе.

Ранее украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщал, что Россия сосредоточила значительные силы для наступления на Константиновско-Дружковскую агломерацию, но большинство подразделений до сих пор не зашла в город. По его данным, российские группы пытаются проникать в Константиновку, однако контролируют менее 10% территории и несут потери из-за украинской обороны и контратак.

Покровское направление

Россия перебрасывает на Покровское направление дополнительные экипажи дронов и артиллерии и пытается менять тактику из-за неудач в наступлении.

Офицер украинского батальона, который воюет на этом направлении, сообщил 21 мая, что оккупанты увеличивают количество операторов дронов, артиллерийских расчетов и активно применяют управляемые авиабомбы КАБ.

По его словам, захватчикам сложно одновременно проводить штурмы и достигать продвижения.

Другой украинский офицер сообщил, что сейчас россияне осуществляют меньше атак в зоне ответственности его бригады, чем в этот же период прошлого года. Это может свидетельствовать о значительных потерях российской армии.

Также он отметил, что оккупанты начали использовать электровелосипеды, чтобы перемещаться более незаметно, чем на мотоциклах.

Напомним, что по словам главнокомандующего Александра Сырского, Покровское направление является приоритетным для врага. На этом участке фронта находится по меньшей мере около 99 тысяч личного состава противника.

Соучредитель и аналитик проекта Deep State Роман Погорелый сообщил, что российские войска активно наращивают силы в районах Покровска и Мирнограда. По его словам, оккупанты увеличивают количество пехоты, подтягивают артиллерию и пытаются усилить контроль над логистикой и воздушным пространством.

Александровское направление

Представитель украинской бригады, которая действует на этом направлении, сообщил 21 мая, что российские силы не имеют инициативы, не продвигаются вперед и не используют бронетехнику в зоне ответственности бригады.

По его словам, россияне осуществляют максимум до десяти атак в сутки – это в 5 раз меньше, чем зимой 2025 – 2026 годов. В то же время спикер отметил, что российское командование уже трижды перебрасывало подкрепления в этот район. Несмотря на это, у многих российских военных остаются проблемы с продовольствием из-за трудностей с логистикой.

Гуляйпольское направление

Геолоцированные кадры, опубликованные 20 мая, показывают украинские удары по российским силам в северной части Варваровки, в центре Прилуков и на западу от Прилуков – все населенные пункты расположены на северо-запад от Гуляйполя. По данным ISW, враг ранее осуществил здесь инфильтрации.

Обратите внимание! Командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов "Перун" в эфире 24 Канала сообщил, что российские войска усиливают интенсивность боев в районе Гуляйполя, но дополнительные резервы почти не перебрасывают – вместо этого постоянно пополняют уже сформированные подразделения. Филатов также отметил, что основные наступательные действия ведут опытные российские части, в частности 127-я мотострелковая дивизия, которая имеет значительный боевой опыт и участвовала в предыдущих войнах и операциях.

Ореховское направление

Украинские силы продолжают контратаки и продвижение на юго-восток и северо-запад от Орехова в западной части Запорожской области.

Геолоцированные кадры от 17 мая свидетельствуют, что Силы обороны недавно продвинулись на юг от Малой Токмачки (юго-восток от Орехова). Эти снимки подтверждают заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца от 20 мая об освобождении Малой Токмачки.

Напомним, что недавно спецназовцы подразделения ГУР "Артан" провели успешную операцию в Степногорске в Запорожье, выбив российские группы, которые пытались закрепиться в городе. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов, отметив, что россияне более года безуспешно пытаются захватить населенный пункт и несут значительные потери.

Ситуация на фронте / Карты ISW