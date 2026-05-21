Соответствующую информацию сообщил соучредитель и аналитик проекта Deep State Роман Погорелый в эфире Radio NV, анализируя ситуацию в регионе.

Какова ситуация в Донецкой области?

Роман Погорелый рассказал журналистам, что российские войска активно наращивают силы в районах населенных пунктов Покровск и Мирноград, усиливая пехоту, артиллерию и контроль над логистикой и воздушным пространством.

Покровск, Мирноград оккупированы... Враг активно заводит туда свои силы. Враг активно наращивает свою пехоту в большом количестве там. А это большой город, там их даже выбивать трудно. Технику, артиллерию, которая уже давно стоит, в частности, на южных окраинах что Мирнограда, что Покровска, которая работает дальше по линии боевого соприкосновения,

– рассказал он.

По его словам, оккупанты используют эти районы как плацдарм для продвижения дальше вглубь Донецкой области, а также усиление давления на украинскую логистику. Одной из следующих целей противника может стать Доброполье.



Оккупированные Покровск и Мирноград / Карта DeepState

Сколько боев произошло?

Заметим, что ситуация вокруг вышеупомянутых населенных пунктов длительное время оставалась чрезвычайно сложной, напряженной и динамичной. Оба города находятся под регулярными обстрелами с российской стороны.

По последним данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении с начала суток не менее 24 раза атаковали возле населенных пунктов Новое Шахово, Уют, Никаноровка, Родинское, Торецкое, Новоалександровка.

Также сообщали об атаках возле Гришиного, Котлино, Каменки, Сергеевки, Удачного, Молодецкого и Новопавловки. По состоянию на 16:00, согласно обнародованной информации, продолжалось еще по меньшей мере одно боестолкновение.

Кстати. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в комментарии 24 Каналу сообщал об активных атаках по российскому транспорту рядом с оккупированным контрольно-пропускным пунктом Донецкой области, пытаясь помешать логистике противника.

Что этому предшествовало?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский недавно сообщал о сосредоточении десятков тысяч личного состава противника в районе Покровска, которые украинские военные пытаются подвинуть или ликвидировать.

Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса недавно предупреждал о намерениях оккупантов активизировать собственные силы у административных границ Донецкой области и на Запорожском направлении.

К слову, военнослужащий и политолог Кирилл Сазонов ранее в эфире 24 Канала сообщал, что враг пытается давить в Донецкой области и на юге одновременно, рассредоточивая собственные силы на два этих направления.