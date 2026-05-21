Відповідну інформацію повідомив співзасновник та аналітик проєкту Deep State Роман Погорілий в етері Radio NV, аналізуючи ситуацію у регіоні.

Яка ситуація у Донецькій області?

Роман Погорілий розповів журналістам, що російські війська активно нарощують сили в районах населених пунктів Покровськ та Мирноград, посилюючи піхоту, артилерію й контроль над логістикою та повітряним простором.

Покровськ, Мирноград окуповані… Ворог активно заводить туди свої сили. Ворог активно нарощує свою піхоту у великій кількості там. А це велике місто, там їх навіть вибивати важко. Техніку, артилерію, яка вже давно стоїть, зокрема, на південних околицях що Мирнограда, що Покровська, яка працює далі по лінії бойового зіткнення,

– розповів він.

За його словами, окупанти використовують ці райони як плацдарм для просування надалі вглиб Донецької області, а також посилення тиску на українську логістику. Однією з наступних цілей противника може стати Добропілля.



Окуповані Покровськ і Мирноград / Мапа DeepState

Скільки боїв відбулося?

Зауважимо, що ситуація навколо вищезгаданих населених пунктів тривалий час залишалася надзвичайно складною, напруженою та динамічною. Обидва міста перебувають під регулярними обстрілами з російської сторони.

За останніми даними Генштабу ЗСУ, на Покровському напрямку з початку доби щонайменше 24 рази атакували біля населених пунктів Нове Шахове, Затишок, Никанорівка, Родинське, Торецьке, Новоолександрівка.

Також повідомляли про атаки біля Гришиного, Котлине, Кам'янки, Сергіївки, Удачного, Молодецького та Новопавлівки. Станом на 16:00, згідно з оприлюдненою інформацією, тривало ще щонайменше одне боєзіткнення.

До речі. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у коментарі 24 Каналу повідомляв про активні атаки по російському транспорту поруч з окупованим контрольно-пропускним пунктом Донецької області, намагаючись перешкодити логістиці противника.

Що цьому передувало?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нещодавно повідомляв про зосередження десятків тисяч особового складу противника у районі Покровська, які українські військові намагаються посунути або ліквідувати.

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса нещодавно попереджав про наміри окупантів активізувати власні сили біля адміністративних кордонів Донецької області та на Запорізькому напрямку.

До слова, військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов раніше в етері 24 Каналу повідомляв, що ворог намагається тиснути у Донецькій області та на півдні водночас, розосереджуючи власні сили на два цих напрямки.