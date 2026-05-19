Відповідну інформацію повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у новому інтерв'ю "Мілітарному", оприлюдненому 19 травня.

Який напрямок є найважчим?

Олександр Сирський називає Покровський напрямок пріоритетом для ворога, де росіяни зосередили десятки тисяч солдатів. На цій ділянці фронту перебуває щонайменше близько 99 тисяч особового складу противника.

Головком каже, що це найбільша кількість зосередження особового складу ворога серед усіх поточних ділянок фронту. Утім, попри це, українські сили намагаються нівелювати російські спроби атакувати, ліквідовуючи окупантів.

Це величезна цифра. Ми робимо все, щоб цю цифру зменшити,

– наголошує він.

Загалом окупанти продовжують активні наступальні дії, зосередившись на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Куп'янському напрямках. Менш інтенсивні боєзіткнення тривають у Харківській і Сумській областях.

Водночас українські сили, за його словами, посилили наступальні та контратакувальні дії. Олександр Сирський додав, що кількість атак з боку Сил оборони вперше перевищила чисельність наступальних дій російської армії.

До речі. Політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов в етері 24 Каналу розповідав, що російська армія стикається зі серйозними проблемами на фронті, зокрема у Донецькій та Запорізькій областях. На його думку, великого прориву противника у районі Покровська наразі не очікується.

Про що ще розповів Сирський?

Головнокомандувач ЗСУ допускає можливість розширення лінії фронту через загрозу наступу з північного напрямку, тобто з території Білорусі, про що свідчать дані розвідки і повідомляв президент Володимир Зеленський.

Зауважимо, що раніше також повідомляли про підготовку поблизу кордону, зокрема цю територію Білорусь перетворив на ефективну лінію оборони з польовими фортифікаціями, капонірами, вогневими позиціями та іншим.

Яка ситуація у Донецькій області?

Офіцер Володимир Черняк в етері 24 Каналу пояснював, що інтенсивність дій росіян на Покровському напрямку безпосередньо залежить від низки чинників, тому говорити про відчутне послаблення тиску у цьому районі не варто.

Також нещодавно окупанти перекинули до района Покровська 90-ту танкову дивізію для подальшого проведення наступальних дій на цій ділянці фронту. Водночас противник прагне прорватися до Родинського і окупувати Гришине.

Нагадаємо, ще на початку травня українські військові повідомляли про відчутну активізацію російської армії на цій ділянці. Зокрема, окупанти намагатися витіснити ЗСУ з північних околиць міста, щоб просунутися біля Шевченко.