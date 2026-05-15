Институт изучения войны оценил ситуацию на поле боя. По данным аналитиков, Силы обороны имели продвижение на одном из направлений.

На каком направлении Силы обороны имели успех?

Геолоцированные кадры, опубликованные 13 мая и, вероятно, снятые ранее, свидетельствуют, что украинские военные продвинулись в центральной части села Закитное на северо-восток от Славянска.

В то же время российские силы, вероятно, сосредоточили атаки на Рай-Александровке на восток от Славянска.

Связанный с Кремлем российский военный блогер заявил, что подразделения российской группировки "Юг" усилили штурмы Рай-Александровки и наращивают удары по Николаевке и Ореховатке, чтобы нарушить украинскую логистику на восток от канала Северский Донец – Донбасс.

Другой российский блогер назвал Рай-Александровку важным украинским укрепрайоном и заявил, что без захвата этого населенного пункта российские войска не смогут начать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию.

Силы обороны продвинулись на Славянском направлении / Фото ISW

Оккупанты не могут взять Константиновку

Российские войска недавно провели инфильтрацию на Константиновском направлении. Геолоцированные кадры за 13 мая показывают, как украинские силы наносят удары по российским позициям в западной части Константиновки.

Оккупанты продолжают испытывать трудности с продвижением на Константиновском направлении из-за украинских контратак.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил 14 мая, что Россия сосредоточила значительные силы для захвата Константиновско-Дружковской агломерации, однако большинство российских подразделений до сих пор находятся за пределами города.

По словам эксперта, оккупанты отправляют небольшие группы военных для проникновения в Константиновку, но контролируют менее 10% города.

Машовец отметил, что вражеские силы пытаются бить по украинской логистике и перебрасывают дополнительных операторов дронов для подготовки штурма центральной и западной частей Константиновки. В то же время украинские контратаки в южной и восточной частях города, а также вблизи Ильиновки, Берестка и Часового Яра сдерживают российское наступление и уже сорвали предыдущую попытку прорыва к центру и западу Константиновки.

Даже связанный с Кремлем российский военный блогер признал, что украинские силы эффективно бьют по скоплениям российских войск вблизи Константиновки и не дают россиянам продвигаться у Часового Яра.

Машовец считает, что российские войска фактически "застряли" на этом направлении и уже более месяца продвигаются максимум на один километр в неделю.

Он предположил, что российское командование может переориентировать внимание на Добропольское и Покровское направления, чтобы попытаться обойти Краматорск с юга и юго-запада в обход Константиновки. Однако аналитики ISW назвали такой сценарий маловероятным из-за огромного расстояния, которое пришлось бы пройти российским силам, и медленных темпов их наступления.

Также Машовец отметил, что российская группировка на этом направлении состоит из смешанных сил нескольких армий и корпусов, а переброска крупных резервов пока маловероятна.

В ISW в очередной раз подчеркнули, что медленное продвижение российских войск и сложная местность в Донецкой области ставят под сомнение способность России захватить всю область военным путем.

Враг безуспешно пытается взять Константиновку / Фото ISW

Какова ситуация на других направлениях?

Украинские силы продолжают охотиться на российских операторов БПЛА и расширяют "зону поражения" на Купянском направлении.

Представитель украинской бригады, воюющей на этом направлении, заявил 14 мая, что несмотря на густую растительность, которая может скрывать российские силы от дронов, враг не достиг успехов. По его словам, украинские операторы БПЛА продолжают бить по российским дронщикам и логистическим маршрутам, постепенно углубляя зону поражения в российском тылу.

14 мая оккупанты продолжали наступательные действия на север и северо-запад от Покровска, однако без продвижения. Украинский 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, что Россия продолжает перебрасывать резервы, технику, артиллерию и личный состав в Покровск, пытаясь превратить город в логистический узел для своих войск. Также в корпусе заявили, что украинские силы недавно нанесли удар по скоплению военных 51-й общевойсковой армии России в районе Ровно на восток от Покровска. По предварительным данным, россияне потеряли по меньшей мере 30 военных.

Российские войска недавно провели инфильтрационную операцию на Александровском направлении. Геолоцированные кадры за 14 мая показывают, как украинские силы наносят удар по российским позициям в северо-восточной части Нового Запорожья на юг от Александровки.

По данным представителя украинской бригады, которая воюет на Александровском направлении, российские войска не прекращали обстрелов во время так называемого "перемирия" с 9 по 11 мая. Зато оккупанты использовали этот период для накопления пехоты и мотоциклов в тыловых районах. По словам представителя, часть этой пехоты россияне уже перебросили ближе к линии фронта, однако мотоциклы пока применяют не очень активно. Он также отметил, что темпы российских атак на этом направлении снизились после того, как украинские силы в начале апреля отбили масштабный механизированный штурм врага.

Российские войска, вероятно, усиливают интенсивность атак на Гуляйпольском направлении и пытаются вернуть ранее утраченные позиции.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW

Сможет ли Россия захватить всю Донецкую область до конца 2026 года?

Российское командование приказало своим войскам выйти на окраины Краматорска до 30 мая, однако в Силах обороны считают эти планы нереалистичными. Об этом в эфире "Армия – Медиа Сил обороны Украины" сообщила пресс-секретарь 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольга Косенко.

По ее словам, украинская разведка получила данные о соответствующем задании для российских войск. В то же время Косенко отметила, что подобные "фантастические" планы враг озвучивает не впервые, но реальные темпы продвижения значительно медленнее.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что России понадобится минимум три летние военные кампании, чтобы захватить Славянско-Краматорскую агломерацию – и это только при условии полной концентрации сил на этом направлении.

По его словам, нынешние темпы наступления России не соответствуют масштабам поставленных задач. Свитан отмечает, что речь идет не об одном городе, а о большой оборонительной системе Донбасса, где ключевыми узлами являются Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка, а также другие населенные пункты, которые формируют глубокую линию обороны.

Эксперт подчеркивает, что Славянск является "замковым камнем" всей юго-восточной обороны Украины. Именно поэтому Россия пытается давить на это направление и заставить Украину отойти еще до того, как произойдет масштабный штурм.

Свитан объясняет, что российский план захвата Донбасса не является одномоментным. Он состоит из нескольких этапов:

сначала попытки закрепиться на левом берегу Оскола (от Купянска до Лимана),

далее – давление в направлении Доброполья, чтобы перерезать логистику в Славянск и Краматорск,

и только потом – попытка непосредственного штурма Славянска, Краматорска и Дружковки.

По оценке Свитана, даже для такого многоступенчатого плана России понадобятся годы и значительные ресурсы – вероятно, до миллиона военных.

Он также отметил, что параллельно Россия использует политическое и информационное давление, пытаясь заставить Украину добровольно оставить этот рубеж. В таком случае, по его словам, для России откроется стратегическая возможность дальнейшего продвижения в сторону Днепра, что создает угрозу для всего левобережья Украины.