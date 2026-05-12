Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что потеря Славянска откроет России путь к левому берегу Днепра и фактически будет означать потерю всего левобережья.

Сколько времени России нужно для захвата Донбасса?

Издание The New York Times сообщило, что при нынешних темпах боевых действий России понадобится более 30 лет, чтобы полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей.

Скорость продвижения россиян нельзя считать линейно – ведь эти цифры касаются всей линии фронта, которая сейчас в целом успокоилась. Если же говорить конкретно о захвате Донбасса, то им нужно взять Славянск, Краматорск, Горловку, Константиновку и Доброполье – а это совсем другой масштаб задачи,

– сказал Свитан.

Третья линия обороны Донбасса простирается от Покровска до Купянска – через Славянск, Краматорск, Константиновку и далее вдоль водных артерий Северского Донца и Оскола. Это стратегический щит, который удерживает Россию от прорыва в тыл Украины. Если же эта линия упадет, то следующий естественный рубеж – река Днепр, а это означает угрозу всему левобережью.

По словам эксперта, Славянск – это "замковый камень" всего юго-восточного фронта, и россияне это прекрасно понимают. Но даже если сосредоточить на этом направлении всю российскую армию, то на захват уйдет минимум 3 летние кампании, а это не один год.

Как потеря Донбасса может повлиять на всю Украину?

Свитан считает, что каждый этап – это отдельная летняя военная кампания со стороны врага. Первая – захват левого берега Оскола от Купянска до Лимана. Вторая – наступление на Доброполье, чтобы отрезать логистику на Славянск-Краматорск из центра страны. И только третья – непосредственная попытка вытеснить украинские войска из Славянска, Краматорска и Дружковки.

Для этого российской армии нужно минимум миллион военных. Поэтому Путин пытается подкупом, коррупцией, влиянием Трампа – заставить Украину покинуть регион. По мнению эксперта, если это произойдет, у россиян появится стратегическая перспектива продвижения к Днепру.

Украинцы и партнеры понимают, что потеря Славянско-Краматорской агломерации запустит цепную реакцию, и россияне будут продвигаться и дальше. Поэтому удержать эту линию является критически важной задачей. Однако российское продвижение может осложнить украинское влияние на экономику РФ.

"За 3 года Украина может сжечь российскую экономику, особенно в европейской части территории, что приведет к самороспуску РФ. По аналогии с распадом СССР, роспуск России как государственного образования повлечет за собой распад российской армии. Это стратегия действий Сил обороны до момента победы", – подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! Президент Зеленский заявил, что 12 мая новые "дальнобойные санкции" Украины достигли района Оренбурга, что за более 1500 километров от украинской границы. По словам главы государства, Украина ранее предлагала прекращение огня, однако после трехдневной тишины Россия снова продолжила атаки. Именно поэтому удары по Оренбургскому региону стали ответом на действия россиян.

Что известно о перспективах мирных переговоров?

Путин заметно изменил публичную риторику в отношении украинского руководства на фоне заявлений о возможной личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Если в 2022 году он призвал украинских военных "взять власть в свои руки" и заявлял, что России будет легче договориться с ними, чем с действующей властью в Киеве, то теперь Кремль использует значительно более сдержанный тон.

В то же время российские власти все реже вспоминают предыдущие заявления о "нелегитимности" украинского руководства и фактически отходит от призывов к его силовой смене, вместо этого делает акцент на дипломатических вариантах развития событий.