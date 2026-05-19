Однако благодаря защитникам, в частности из Главного управления разведки МО Украины, враг несет огромные потери на Запорожском направлении. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов.

Как на успешную операцию отреагировали в ОП?

Кирилл Буданов заявил, что российские войска уже более года бросают значительные ресурсы, чтобы оккупировать Степногорск. Однако их попытки тщетны. Более того, враг несет огромные потери.

Глава Офиса Президента поблагодарил спецназовцев разведки и всем подразделениям Сил обороны, которые не дают оккупантам шанса угрожать Запорожью.

Ситуация в Запорожье: где Степногорск на карте

Как ГУР действовало в Степногорске?

В разведке рассказали, что российская армия постоянно атаковала Степногорск и пыталась инфильтроваться малыми группами в южной части населенного пункта.

Спецназовцы "Артан" во время операции действовали вместе со смежными подразделениями. Россияне попытались атаковать их технику FPV-дроном, но он был уничтожен украинскими бойцами.

Бои шли в сложных городских условиях, но военные достигли поставленной цели – выбили группы оккупантов из района боевой задачи.

Каждый дом проверен на наличие "сюрпризов" и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем – готовы к этому,

– заявил командир "Артана" Виктор Торкотюк.

Операция по отражению россиян вблизи Степногорска: смотрите видео

Какая ситуация на фронте?

Заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса не исключает, что Беларусь снова будет помогать России, как в начале полномасштабного вторжения. Он отметил 24 Каналу, что Украина будет рассматривать Беларусь как угрозу, пока там будет лояльный режим Путина.

В ОП также рассказали о планах оккупантов на лето 2026 года. По словам Палисы, российская армия мечтает выйти на админграницы Донецкой области. Также она хочет продвинуться к стыку Днепропетровской и Запорожской областей.

Несмотря на громкие дедлайны, которые ставят себе россияне на фронте, они пока не выполнили ни одного из них, добавил Палиса.