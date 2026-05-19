Однак завдяки оборонцям, зокрема з Головного управління розвідки МО України, ворог зазнає величезних втрат на Запорізькому напрямку. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Дивіться також У росіян небагато успіхів, ЗСУ контратакують: карти ISW на 19 травня

Як на успішну операцію відреагували в ОП?

Кирило Буданов заявив, що російські війська вже понад рік кидають значні ресурси, щоб окупувати Степногірськ. Проте їхні спроби марні. Ба більше, ворог зазнає величезних втрат.

Глава Офісу Президента подякував спецпризначенцям розвідки та усім підрозділам Сил оборони, які не дають окупантам шансу загрожувати Запоріжжю.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Ситуація на Запоріжжі: де Степногірськ на карті

Як ГУР діяло у Степногірську?

У розвідці розповіли, що російська армія постійно атакувала Степногірськ та намагалась інфільтруватись малими групами до південної частини населеного пункту.

Спецпризначенці "Артан" під час операції діяли разом із суміжними підрозділами. Росіяни спробували атакувати їхню техніку FPV-дроном, але його було знищено українськими бійцями.

Бої точились у складних міських умовах, але військові досягнули поставленої мети – вибили групи окупантів з району бойового завдання.

Кожен будинок перевірено на наявність "сюрпризів" та залишків живої сили окупанта. Ми не виключаємо, що противник продовжить спроби знову заходити в місто, втім – готові до цього,

– заявив командир "Артану" Віктор Торкотюк.

Операція з відбиття росіян поблизу Степногірська: дивіться відео

Яка ситуація на фронті?

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса не виключає, що Білорусь знову буде допомагати Росії, як на початку повномасштабного вторгнення. Він зазначив 24 Каналу, що Україна розглядатиме Білорусь як загрозу, поки там буде лояльний режим Путіна.

В ОП також розповіли про плани окупантів на літо 2026 року. За словами Паліси, російська армія марить вийти на адмінкордони Донецької області. Також вона хоче просунутись до стику Дніпропетровської та Запорізької областей.

Попри гучні дедлайни, які ставлять собі росіяни на фронті, вони наразі не виконали жодного з них, додав Паліса.