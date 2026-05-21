Трагическую весть сообщили в Верхнемайданском старостинском округе.

Что известно о Михаиле Щепанском?

Михаил Щепанский был командиром 1 самоходного артиллерийского взвода, старшим офицером батареи 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А7013.

Свой последний бой военный принял в районе Орехова в Запорожье.

Он не просто выполнял долг – он держал небо над нами, пока оно не забрало его к себе. Михаилу было всего 35... Светлый человек, чей путь теперь станет частью нашей общей памяти,

– написали в Верхнемайданском старостинском округе.

Известно, что у защитника осталась жена и дочь.

О времени и месте встречи Героя, а также церемонию прощания местные власти сообщат дополнительно.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Щепанского. Вечная память Герою!

