Трагическую весть сообщили в Верхнемайданском старостинском округе.
Что известно о Михаиле Щепанском?
Михаил Щепанский был командиром 1 самоходного артиллерийского взвода, старшим офицером батареи 1 самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона воинской части А7013.
Свой последний бой военный принял в районе Орехова в Запорожье.
Он не просто выполнял долг – он держал небо над нами, пока оно не забрало его к себе. Михаилу было всего 35... Светлый человек, чей путь теперь станет частью нашей общей памяти,
– написали в Верхнемайданском старостинском округе.
Известно, что у защитника осталась жена и дочь.
О времени и месте встречи Героя, а также церемонию прощания местные власти сообщат дополнительно.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Щепанского. Вечная память Герою!
Они отдали жизнь за Украину
На фронте погиб украинский военный Александр Клименко, который служил механиком аппаратной засекреченной связи. До того как Клименко попал в ряды ВСУ, он отвечал за технику для обучения в Полтавском государственном медицинском университете.
Также недавно стало известно о гибели Тимофея Кулишенко из Ирпеня. Известно, что Тимофей защищал Украину более 10 лет. В течение этого времени он служил пехотинцем, пулеметчиком, разведчиком, а в последнее время занимался аэроразведкой и работой с дронами.
К сожалению, трагическая весть пришла также с Волыни: 13 мая стало известно о гибели Николая Посполитака и Александра Грабовского. Военные положили свою жизнь в боях на Луганщине и Донетчине, после чего их долгое время считали пропавшими без вести.