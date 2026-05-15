Информацию о потерях подтвердили соответственно в Олицкой громаде и городском совете Нововолынска.

Что известно о Николае Посполитаке?

Житель села Дерно, Посполитак Николай Андреевич, родился 21 мая 1082 года. Он был солдатом, старшим стрелком-оператором механизированного батальона воинской части А7014.

Боец с 15 марта 2025 года считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Впоследствии была установлена его личность и подтверждена гибель. Защитник погиб именно в тот день во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Луганской области в результате удара беспилотника со взрывным устройством.

"Наш Герой, который мужественно защищал родную землю от российских захватчиков, боролся за свободу и независимость Родины. Ценой собственной жизни защищал наш мир и покой", – написали на странице общины.

Что известно об Александре Грабовском?

Отмечается, что на днях экспертиза ДНК подтвердила гибель жителя Нововолынска Александра Грабового, 1971 года рождения.

Его долгое время считали пропавшим без вести, но после экспертизы военного официально признали погибшим 7 августа 2024 года в Донецкой области.

Справка. В Украине во время военного положения проводится обязательный отбор ДНК-образцов у военнослужащих для создания базы данных, что позволяет оперативно идентифицировать павших защитников. Этот процесс регулируется Министерством обороны и обеспечивает точность 99,999999% и выше.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память и дань уважения Героям!

Стоит заметить, что Украина ежедневно тратит ориентировочно около 450 миллионов долларов на войну, однако самой тяжелой ценой остается жизнь украинских военных. Глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркивает важность привлечения американской стороны к мирному урегулированию войны, а также призывает продолжать давление на страну-агрессора.

Какова сейчас ситуация в Донецкой и Луганской областях, где воевали павшие бойцы?

Российское военное командование лелеет планы полностью захватить Донецкую область до осени и одновременно заявляет о якобы "обвале" украинского фронта.

В то же время, как отметил журналист и международный аналитик Александр Демченко в комментарии 24 Каналу, Москва не планирует останавливаться и может выдвигать новые территориальные требования, рассматривая Донбасс как плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Российские военные блогеры тем временем беспокоятся из-за усиления активности украинских беспилотников вблизи оккупированного Мариуполя. К слову, недавно азовцы писали, что постепенно продолжают мониторить ситуацию в городе с помощью дронов.

В то же время украинские защитники опровергают заявления страны-агрессора о якобы полной оккупации Луганской области. По их словам, подразделения 3-го армейского корпуса удерживают позиции, а линия фронта на этом участке остается относительно стабильной в течение последних шести месяцев.

Также сообщается, что в районе Белолуцкого на Луганщине украинские силы уничтожили российский склад боеприпасов, а в Донецкой области и Запорожье – склады материально-технического обеспечения.

Чьи еще жизни оборвала война?

24-летнего военнослужащего Андриана Стасишина из Тернопольской области, который тоже длительное время считался пропавшим без вести, официально признали погибшим. Он проходил службу как стрелок-сапер в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

На фронте во время выполнения боевого задания погиб еще один военный с Тернопольщины – 25-летний Виталий Малюшевский. Он проживал в поселке Зализцы.

Младший сержант Юрий Тимошенко из Харьковской области погиб 27 апреля во время боевых столкновений в ходе вражеского штурма. В ряды Вооруженных сил Украины он присоединился в 2022 году.

Также стало известно о гибели Андрея Игнатенко, который ранее работал в Киевском метрополитене и погиб во время боевых действий на Харьковском направлении.