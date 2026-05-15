Інформацію про втрати підтвердили відповідно в Олицькій громаді та міській раді Нововолинська.

Що відомо про Миколу Посполітака?

Житель села Дерно, Посполітак Микола Андрійович, народився 21 травня 1082 року. Він був солдатом, старшим стрільцем-оператором механізованого батальйону військової частини А7014.

Боєць із 15 березня 2025 року вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Згодом було встановлено його особу та підтверджено загибель. Захисник загинув саме того дня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області внаслідок удару безпілотника з вибуховим пристроєм.

"Наш Герой, який мужньо боронив рідну землю від російських загарбників, боровся за свободу та незалежність Батьківщини. Ціною власного життя захищав наш мир і спокій", – написали на сторінці громади.

Що відомо про Олександра Грабовського?

Зазначається, що днями експертиза ДНК підтвердила загибель жителя Нововолинська Олександра Грабового, 1971 року народження.

Його довгий час вважали зниклим безвісти, але після експертизи військового офіційно визнали загиблим 7 серпня 2024 року на Донеччині.

Довідка. В Україні під час воєнного стану проводиться обов'язковий відбір ДНК-зразків у військовослужбовців для створення бази даних, що дозволяє оперативно ідентифікувати полеглих захисників. Цей процес регулюється Міністерством оборони та забезпечує точність 99,999999% і вище.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Вічна пам'ять і шана Героям!

Варто зауважити, що Україна щодня витрачає орієнтовно близько 450 мільйонів доларів на війну, однак найтяжчою ціною залишається життя українських військових. Глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслює важливість залучення американської сторони до мирного врегулювання війни, а також закликає продовжувати тиск на країну-агресорку.

Яка зараз ситуація на Донеччині й Луганщині, де воювали полеглі бійці?

Російське військове командування плекає плани повністю захопити Донецьку область до осені та водночас заявляє про нібито "обвал" українського фронту.

Водночас, як зазначив журналіст і міжнародний аналітик Олександр Демченко в коментарі 24 Каналу, Москва не планує зупинятися й може висувати нові територіальні вимоги, розглядаючи Донбас як плацдарм для подальших наступальних дій.

Російські військові блогери тим часом непокояться через посилення активності українських безпілотників поблизу окупованого Маріуполя. До слова, нещодавно азовці писали, що поступово продовжують моніторити ситуацію в місті за допомогою дронів.

Водночас українські оборонці спростовують заяви країни-агресорки про нібито повну окупацію Луганської області. За їхніми словами, підрозділи 3-го армійського корпусу утримують позиції, а лінія фронту на цій ділянці залишається відносно стабільною протягом останніх шести місяців.

Також повідомляється, що в районі Білолуцька на Луганщині українські сили знищили російський склад боєприпасів, а на Донеччині та Запоріжжі – склади матеріально-технічного забезпечення.

Чиї ще життя обірвала війна?

24-річного військовослужбовця Андріана Стасишина з Тернопільської області, який теж тривалий час вважався зниклим безвісти, офіційно визнали загиблим. Він проходив службу як стрілець-сапер у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді.

На фронті під час виконання бойового завдання загинув ще один військовий з Тернопільщини – 25-річний Віталій Малюшевський. Він проживав у селищі Залізці.

Молодший сержант Юрій Тимошенко з Харківської області загинув 27 квітня під час бойових зіткнень у ході ворожого штурму. До лав Збройних сил України він приєднався у 2022 році.

Також стало відомо про загибель Андрія Ігнатенка, який раніше працював у Київському метрополітені та загинув під час бойових дій на Харківському напрямку.