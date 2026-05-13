Об этом глава МИД Андрей Сибига заявил на международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference 13 мая.

По слова главы МИД, ежедневная стоимость войны для Украины составляет примерно 450 миллионов долларов. Он отметил, что кроме финансовых затрат страна ежедневно платит чрезвычайно высокую цену кровью своих защитников.

Дипломат также отметил, что текущий год может стать определяющим для Украины в контексте достижения мира. В то же время, по его мнению, эффективный мирный процесс невозможен без привлечения Соединенных Штатов.

Сибига подчеркнул, что участие США является критически важным как для продвижения переговоров, так и для усиления давления на Россию.

Я не верю, или это нереалистично достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию,

– сказал Сибига.

Важно! Недавно Владимир Путин заявил о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории других стран, однако при условии, если будут достигнуты конечные договоренности на длительную перспективу. В то же время политтехнолог Тарас Загородний, комментируя эти заявления, в разговоре с 24 Каналом предположил, что российский диктатор блефует. Встреча с Зеленским для Путина станет внутриполитическим проигрышем и фактическим признанием легитимности украинской власти. Загородний убежден, что такая встреча маловероятна, а сам диктатор вряд ли изменит свою риторику.

Мирные переговоры России и Украины: последние новости

12 мая перед встречей с Си Цзиньпином в Китае американский президент Дональд Трамп выразил убеждение, что война в Украине уже совсем скоро завершится.

11 мая Киев предложил Европе начать переговоры с Россией о "аэропортовом перемирии". Говорится о помощи договориться с Кремлем о взаимном отказе от ударов по аэродромам. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что такое предложение может быть выгодным России.

В разговоре с 24 Каналом советник Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Украиной и Россией возможны, впрочем есть некоторые условия. Кремль согласится на диалог, если Силы обороны существенно уничтожат российские оборонные способности и нефтяную отрасль. Также Подоляк отметил, что западные партнеры должны активнее помогать Украине наносить масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре. Именно в таком случае риторика россиян изменится.