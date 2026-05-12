Политтехнолог Тарас Загородний, комментируя эти заявления, в разговоре с 24 Каналом высказал мнение, что глава Кремля на самом деле блефует.

Встреча Зеленского и Путина: почему она маловероятна?

По убеждению политтехнолога, для российского диктатора провести прямую встречу с украинским президентом будет означать проигрыш, ведь он не считает Украину субъектом. Даже в случае с предложением о перемирии для проведения парада на 9 мая он обращался не к украинским представителям, а к американской стороне – Трампу.

Я считаю, что Путин не собирается встречаться с Зеленским, ведь это для него будет политическое поражение, признание субъектности Украины и Зеленского, его легитимности,

– озвучил Загородний.

По словам политтехнолога, диалог с Зеленским для главы Кремля станет настоящим внутриполитическим поражением, которое, по его мнению, будет способствовать опасным тенденциям для Путина внутри России. Поэтому Загородний считает маловероятным, что такая встреча возможна. Он убежден, что глава Кремля не изменит свою риторику.

Путин не согласится на встречу в другой стране. Он же сказал, что готов встретиться с Зеленским для финального подписания документов. Что это значит? Это означает для него, что Украина должна выполнить его требования капитуляции, которые он публично озвучивал,

– пояснил Загородний.

Напомним, что Москва не раз заявляла, что для прекращения огня Украина должна выйти из четырех своих областей, которые Путин внес в российскую конституцию, а также отказаться от планов вступить в НАТО.

Подытоживая, политтехнолог отметил, что намерения России прекращать войну сейчас не просматриваются. Очередные удары по Украине после завершения перемирия являются подтверждением того, что Путин будет продолжать вести боевые действия, пока он находится у власти.

Путин смягчил риторику: что за этим кроется?

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко обратил внимание на то, что российский диктатор не просто заявил, что готов встречаться с Зеленским, но и допускает такую встречу на территории других государств. Ранее он озвучивал ультиматум, что такие переговоры могут быть только в Москве.

К тому же Путин заговорил о том, что якобы война идет к завершению. По мнению Чаленко, это с его стороны риторический прием. Он стремится, чтобы его заявления были синхронными с теми, которые звучат из уст Трампа. Кроме того, таким образом пытается делать вид, якобы скоро Украина капитулирует.

Российский диктатор также допустил привлечение к переговорам европейцев (озвучил кандидатуру бывшего канцлера Германии Шредера). По словам политолога, Путин такими высказываниями смягчил позицию относительно возможности участия третьих сторон.

В ОПУ озвучили, при каких условиях риторика Кремля действительно изменится?

Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк убежден, что Москва будет готова к переговорам где угодно, а состав российской переговорной группы изменится со случайных персонажей на влиятельных лиц Кремля. Это, по его словам, произойдет при условии значительного уничтожения военных возможностей России и ее нефтяной сферы.

Подоляк прогнозирует, что когда у россиян не будет возможности экспортировать тот объем нефти, который они продавали в период 2024 – 2025 годов, то в России будут обостряться проблемы среди элит. Это быстро поспособствует готовности реально садиться за стол переговоров. Он добавил, что Запад должен поддерживать СОУ, чтобы те могли масштабно атаковать объекты нефтяной инфраструктуры России. Тогда россияне будут более сговорчивыми.