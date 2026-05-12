Такое мнение озвучил в разговоре с 24 Каналом советник Офиса Президента Михаил Подоляк, подчеркнув, при каких условиях могут состояться переговоры между Украиной и Россией, которые принесут результат. Он также объяснил, как должны действовать партнеры нашей страны по отношению к России.

Что должно предшествовать переговорам Украины с Россией?

Подоляк считает, что позиция Кремля, который "приглашает" Владимира Зеленского на переговоры в Москву, является нонсенсом.

Когда человек говорит: "А вы ко мне приезжайте", это свидетельствует о том, что он боится. Тогда Путину надо сказать: "Я боюсь и не могу никуда ехать". После этого будет нужно искать какие-то варианты по встрече,

– пояснил он.

В то же время любой формат, при котором кому-то нужно ехать в Москву, – примитивный. По словам советника ОПУ, в советское время считалось, если едешь в Москву, то тебя туда вызывают на ковер, чтобы наказать за что-то.

К слову. В издании The Guardian отметили, что изменение подхода Путіна к войне в Украине связано с глубокими проблемами внутри России. Ведь война значительно истощила экономику страны, а у российской армии продвижений на фронте почти нет. Именно поэтому Путин и заявил, что война якобы подходит к завершению.

"Признаком того, что Россия будет готова к переговорному процессу, будет существенное уничтожение российских милитарных возможностей и российской нефтяной отрасли", – объяснил Подоляк.

Если россияне потеряют возможность продавать даже те объемы нефтепродуктов или сырой нефти, которые они сбывали в течение 2024 – 2025 годов, это будет означать, что у них нарастают проблемы внутри элит. И тогда, по его мнению, услышим совсем другую риторику.

Обратите внимание! Глава Офиса президента Кирилл Буданов отметил, что переговоры между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным не могут произойти внезапно или без предварительной подготовки. Также такие контакты "не осуществляются обычным мобильным звонком". Однако если Россия проявит реальную готовность к содержательному диалогу, Украина не откажется от подобного формата.

Песков уже будет говорить о том, что они готовы и в Стамбул приехать, и еще куда-то. Совсем другим, по мнению советника ОПУ, будет состав российской делегации. Среди ее участников будут максимально влиятельные личности, а не фейковые переговорщики.

Однако до этого еще нужно подтянуть две вещи. Первое – глобальные элиты должны окончательно понять, что с Россией нет смысла ни о чем договариваться. На нее необходимо давить через максимально жесткие экономические ограничения,

– объяснил Михаил Подоляк.

А второе, продолжил он, западному миру надо активно помогать Украине наносить масштабные удары по российской нефтяной инфраструктуре. Тогда риторика россиян изменится кардинально. Ведь такой человек, как Путин, не очень способна выдержать удар, и поэтому должны появиться другие действующие лица.

Что предлагает Россия относительно возможных переговоров?

Владимир Путин изменил риторику в отношении украинской власти. Если раньше он заявлял о ее "нелегитимности", то теперь смягчил тональность и рассказывает о якобы готовности Украины к прямым переговорам и не исключает личной встречи с Владимиром Зеленским. В частности, глава Кремля отметил, что даже готов встретиться с президентом Украины в третьей стране. Однако это возможно только при условии согласования окончательных договоренностей о прекращении войны.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил заявление Путина о том, что "конфликт" в Украине якобы близок к завершению. Песков отметил, что Москва "остается открытой к контактам". В то же время он отметил посреднические усилия со стороны США. Представитель также прокомментировал слова Путина относительно встречи с Зеленским в Москве "в любой момент". Песков подтвердил, что переговоры в другом месте "имеют смысл только для финализации процесса урегулирования". Однако для этого необходимо еще "выполнить большую домашнюю работу".