Соответствующее заявление сделал глава украинского МИД Андрей Сибига на встрече глав МИД стран ЕС, передает издание Politico 11 мая.

Почему Украина призывает к "аэропортовому перемирию"?

Сейчас переговорный процесс при посредничестве США несколько замедлился, поэтому Киев ищет поддержку среди стран Евросоюза – Украина нуждается в "новой роли Европы". По словам Сибиги, такая модель могла бы дать Европе более активную роль в дипломатическом процессе.

При этом российский диктатор Владимир Путин, несмотря на громкие заявления 9 мая о якобы готовности встретиться с Владимиром Зеленским, на самом деле не демонстрирует четких шагов к реальному прекращению огня.

Сибига отметил, что речь идет о так называемом "аэропортовом перемирии" – договоренность не наносить удары по авиационной инфраструктуре.

Он считает, что для России это могло бы быть частично выгодным, поскольку крупные аэропорты, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, становятся все более уязвимыми к украинским дальнобойным атакам. Украина предлагает, чтобы Европа создала отдельную площадку или рабочую группу для обсуждения такого формата.

Напомним! На территории России 8 мая временно приостановили работу сразу 13 аэропортов в южных регионах после атаки беспилотника, который попал в здание "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону. Из-за инцидента российские авиаперевозчики были вынуждены менять графики рейсов, а сотрудники службы проверяли состояние и работоспособность оборудования.

При этом Киев отмечает, что речь не идет о замене США в переговорах, а лишь о дополнительном, вспомогательном дипломатическом треке, который должен работать согласованно с американскими усилиями.

Это должно быть дополняющее направление – не вместо, не альтернативное,

– подчеркнул глава МИД.

Со своей стороны президент Зеленский отметил, что Соединенные Штаты продолжают участвовать в дипломатических усилиях по урегулированию войны в Украине, несмотря на то, что часть внимания Вашингтона сейчас сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке.

Он также сообщил, что Рустем Умеров проинформировал о результатах переговоров в США, которые состоялись как на политическом уровне, так и во время контактов с американскими технологическими компаниями.

Каким было объявлено "перемирие" на 9 мая?

Несмотря на заявления о прекращении огня, ситуация на фронте существенно не изменилась. Российские войска продолжали боевое давление на позиции Сил обороны Украины. Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала рассказал, что противник активно применяет тактику малых пехотных групп, а также наносит удары управляемыми авиабомбами, одновременно готовя условия для дальнейших наступательных действий.

В то же время Владимир Зеленский отмечал, что хотя массированных ракетных атак за это время не фиксировалось, обстрелы и боевые действия в прифронтовых районах не прекращались.

В частности, 9 мая в Харькове фиксировали попадание в жилой многоквартирный дом. Обстрелы также продолжились на территории области: на Купянском направлении в результате атаки FPV-дронов по гражданскому автомобилю пострадали три человека.

Чего стоит ожидать от россиян в ближайшее время?

Военные аналитики отмечают, что после неудачных для Кремля событий вокруг парада 9 мая Россия может усилить давление на Украину. Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что интенсивность боевых действий в ближайший период может возрасти, особенно учитывая сезонные условия.

Фиксируется также изменение тактики: вместо массированного использования бронетехники противник чаще действует малыми штурмовыми группами, применяя легкую технику – мотоциклы, квадроциклы и другие мобильные средства передвижения.

Отдельно сообщается о возможных угрозах в ближайшие три дня. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал жителей внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Информацию о подготовке к новым атакам России подтвердил и Владимир Зеленский, ведь продолжительность "перемирия" завершается как раз 11 мая.