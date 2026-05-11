Соответствующую информацию прокомментировал советник украинского президента Дмитрий Литвин в комментарии журналистам, сообщает 24 Канал.

Как у Зеленского отреагировали на это?

Советник президента Дмитрий Литвин, отвечая на вопрос журналистов сообщил, что процессуальные действия по делу, связанной с Андреем Ермаком еще продолжаются, поэтому делать окончательные выводы, по его мнению, пока преждевременно.

Как видим, процессуальные действия еще происходят, то пока рано давать оценки,

– сказал он.

Также у советника спросили о том, как президент Владимир Зеленский относится к объявлению подозрения. Дмитрий Литвин ответил, что "нечему удивляться", поскольку соответствующий контекст уже давно был в медиапространстве.

В чем подозревают Ермака?

НАБУ и САП 11 мая сообщили о подозрении Ермаку в рамках масштабного антикоррупционного расследования. Ему инкриминируют легализацию незаконно полученного имущества на сумму более 460 миллионов гривен.

Правоохранители официально не называли имени подозреваемого, однако СМИ со ссылкой на источники сразу сообщили, что речь идет именно о нем. Чиновник может быть причастен к масштабной схеме с отмыванием денег.

Санкция статьи, по которой ему объявили подозрение, предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с возможностью конфискации имущества и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Сейчас продолжаются процессуальные действия.