Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Россия решила не продлевать режим тишины

Владимир Зеленский заявил, что Россия выбрала закончить частичную тишину после нескольких дней "перемирия". Лишь ночью 12 мая враг выпустил более 200 ударных беспилотников. Еще более 80 российских авиабомб летели на фронте. Как следствие, зафиксировано более 30 авиаударов.

Дроновую атаку отражали Силы обороны в Днепропетровской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черниговской, в Киеве и области.

Зеленский уточнил, что в результате российских ударов повреждены энергетические объекты, жилые дома, детский сад и гражданский локомотив на железной дороге. К сожалению, не обошлось без погибших и пострадавших.

Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня,

– подчеркнул президент.

Но пока оккупанты не демонстрируют готовности к прекращению войны, против Москвы нужно продлить и усилить санкции, добавил Зеленский. Он призвал партнеров не оставаться в стороне, а сотрудничать ради безопасности, справедливости и надежного мира.