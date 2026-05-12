Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете.

Что известно о вражеской атаке?

Утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате удара БпЛА ранения получил машинист, во время того, как бежал в укрытие.

По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, а угрозы жизни нет.

Также в результате российской атаки были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в области постепенно восстанавливается.