Мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Об этом сообщили в Днепропетровском областном совете.
Что известно о вражеской атаке?
Утром Россия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области. В результате удара БпЛА ранения получил машинист, во время того, как бежал в укрытие.
По словам главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь, а угрозы жизни нет.
Также в результате российской атаки были повреждены локомотивы и подвижной состав. Движение поездов в области постепенно восстанавливается.