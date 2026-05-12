Об этом сообщает начальник областной военной админстрации Виталий Бунечко.

Какие последствия российского обстрела?

По данным местных властей, россияне атаковали гражданскую инфраструктуру региона и областного центра. В результате вражеского удара разрушениям подверглись несколько хозяйственных и жилых помещений, также повреждены автомобили.

По предварительной информации, погибших или пострадавших в результате ночной российской атаки нет. Сейчас на местах, согласно обнародованным данным, работают все необходимые службы для выявления возможных угроз.

Сейчас специальные службы и правоохранительные органы проводят проверку территорий для выявления взрывоопасных предметов и фиксации преступлений России,

– написал Виталий Бунечко.

Никакой дополнительной информации относительно ночного удара местные власти по состоянию на момент публикации не указывают. В случае выяснения новых обстоятельств атаки очевидно все подробности будут обнародованы несколько позже.

Что было под ударом раньше?

Под атакой также оказалась гражданская инфраструктура Киевской области, в частности в регионе поврежден детский сад и жилой дом, который был расположен рядом. Также разрушениям подверглись два частных дома.