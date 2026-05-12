Про це повідомляє начальник обласної військової адмінстрації Віталій Бунечко.

Які наслідки російського обстрілу?

За даними місцевої влади, росіяни атакували цивільну інфраструктуру регіону й обласного центру. Унаслідок ворожого удару руйнувань зазнали декілька господарчих та житлових приміщень, також пошкоджено автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих або постраждалих унаслідок нічної російської атаки немає. Наразі на місцях, згідно з оприлюдненими даними, працюють усі необхідні служби для виявлення можливих загроз.

Наразі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії,

– написав Віталій Бунечко.

Жодної додаткової інформації стосовно нічного удару місцева влада станом на момент публікації не вказує. У разі з'ясування нових обставин атаки вочевидь усі подробиці будуть оприлюднені дещо пізніше.

Що було під ударом раніше?

Під атакою також опинилася цивільна інфраструктура Київської області, зокрема у регіоні пошкоджено дитячий садок та житловий будинок, який був розташований поруч. Також руйнувань зазнали два приватні будинки.