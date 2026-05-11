Відповідну заяву зробив очільник українського МЗС Андрій Сибіга на зустрічі глав МЗС країн ЄС, передає видання Politico 11 травня.

Чому Україна закликає до "аеропортного перемир'я"?

Наразі переговорний процес за посередництва США дещо сповільнився, тож Київ шукає підтримку серед країн Євросоюзу – Україна потребує "нової ролі Європи". За словами Сибіги, така модель могла б дати Європі більш активну роль у дипломатичному процесі.

При цьому російський диктатор Володимир Путін, попри гучні заяви 9 травня про нібито готовність зустрітися із Володимиром Зеленським, насправді не демонструє чітких кроків до реального припинення вогню.

Сибіга зазначив, що йдеться про так зване "аеропортове перемир'я" – домовленість не завдавати ударів по авіаційній інфраструктурі.

Він вважає, що для Росії це могло б бути частково вигідним, оскільки великі аеропорти, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, стають дедалі вразливішими до українських далекобійних атак. Україна пропонує, щоб Європа створила окремий майданчик або робочу групу для обговорення такого формату.

Нагадаємо! На території Росії 8 травня тимчасово призупинили роботу одразу 13 аеропортів у південних регіонах після атаки безпілотника, який влучив у будівлю "Аеронавігації" в Ростові-на-Дону. Через інцидент російські авіаперевізники були змушені змінювати графіки рейсів, а співробітники служби перевіряли стан і працездатність обладнання.

При цьому Київ наголошує, що не йдеться про заміну США у переговорах, а лише про додатковий, допоміжний дипломатичний трек, який мав би працювати узгоджено з американськими зусиллями.

Це має бути доповнюючий напрямок – не замість, не альтернативний,

– підкреслив глава МЗС.

Зі свого боку президент Зеленський зазначив, що Сполучені Штати продовжують брати участь у дипломатичних зусиллях щодо врегулювання війни в Україні, попри те, що частина уваги Вашингтона нині зосереджена на ситуації на Близькому Сході.

Він також повідомив, що Рустем Умєров поінформував про результати переговорів у США, які відбулися як на політичному рівні, так і під час контактів з американськими технологічними компаніями.

Яким було оголошене "перемир'я" на 9 травня?

Попри заяви про припинення вогню, ситуація на фронті суттєво не змінилася. Російські війська продовжували бойовий тиск на позиції Сил оборони України. Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу розповів, що противник активно застосовує тактику малих піхотних груп, а також завдає ударів керованими авіабомбами, одночасно готуючи умови для подальших наступальних дій.

Водночас Володимир Зеленський наголошував, що хоча масованих ракетних атак за цей час не фіксувалося, обстріли та бойові дії у прифронтових районах не припинялися.

Зокрема, 9 травня в Харкові фіксували влучання у житловий багатоквартирний будинок. Обстріли також продовжилися на території області: на Купянському напрямку внаслідок атаки FPV-дронів по цивільному автомобілю постраждали троє людей.

Чого варто очікувати від росіян найближчим часом?

Військові аналітики відзначають, що після невдалих для Кремля подій навколо параду 9 травня Росія може посилити тиск на Україну. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що інтенсивність бойових дій у найближчий період може зрости, особливо з огляду на сезонні умови.

Фіксується також зміна тактики: замість масованого використання бронетехніки противник частіше діє малими штурмовими групами, застосовуючи легку техніку – мотоцикли, квадроцикли та інші мобільні засоби пересування.

Окремо повідомляється про можливі загрози у найближчі три дні. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Інформацію про підготовку до нових атак Росії підтвердив і Володимир Зеленський, адже тривалість "перемир'я" завершуюється якраз 11 травня.