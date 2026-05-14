Для азовца Михаила Никонца на первом месте стояли Украина и побратимы. В начале полномасштабной войны Михаил пешком отправился в Киев, чтобы защитить столицу от россиян. Он два дня шел туда, откуда люди сломя голову выезжали. А когда понимал, что Киев в относительной безопасности, – сел на вертолет и отправился к собратьям в Мариуполь, который был окружен оккупантами.

Через три недели Михаил прорвался к своим собратьям на "Азовсталь", где и погиб. Однако голос Михаила все еще звучит. Теперь им является его мама, Таисия Никонец, которая больше всего хочет, чтобы имя ее сына помнили.

В рамках проекта "Жизнь после потери" Таисия рассказала 24 Каналу, каким был сын, про его дружбу с Назарием Гринцевичем "Гренкой", а также поделилась воспоминаниями о дне, когда пришло последнее сообщение от Михаила.

"Если воевать – то воевать": как Михаил тайно присоединился к "Азову"

Михаил Никонец с псевдонимом "Бублик" родился в Умани Черкасской области. Мама вспоминает, что он был очень непоседливым ребенком – был везде: на всех деревьях, улочках и в ямах. Живой и энергичный, он постоянно хотел быть первым. Катался на скейтборде и велосипеде, посещал все школьные кружки и имел талант к музыке.

Его война за Независимость Украины началась в январе 2014 года на Майдане в Киеве. После этого Михаил остался жить в столице. Работал, виделся с друзьями, как обычный парень, а потом – пошел на войну. Маме об этом не сказал. Рассказывал, что в Киеве все хорошо. О решении сына Таисия узнала от знакомых, которые увидели фото Михаила в форме. Маме он не показывал – считал, что ей лучше не знать.

Так, в октябре 2014 года, Михаил присоединился к "Азову". Мама узнала через полгода, когда сын уже был в Урзуфе, что под Мариуполем. О службе отвечал коротко: "Все хорошо, побратимы хорошие, воюем".

Миша был бескомпромиссный – у него или белое, или черное. Если воевать, то воевать. Если дружить, то дружить. Если любить, то любить. У него не было "посередине". У него было свое видение борьбы,

– рассказала Таисия.

В 2016 году контракт Михаила закончился, и он вернулся домой. Но своей девушке Диане сказал: если снова будет необходимость – без колебаний вернется на фронт.

"Два дня пешком шел защищать Киев": каким было начало вторжения

Полномасштабное вторжение застало Михаила в Умани, и он сразу присоединился к самообороне города. Через неделю парню удалось связаться с побратимами, которые в то время были не на службе, и они договорились встретиться в Киеве.

"10 марта мы с ним попрощались у меня на работе на проходной, и он пошел пешком на Киев. Пешком. Автобусы тогда не ездили. На то время много машин выезжали из Киева, а вот в Киев очень мало кто ехал. Видимо, только такие добровольцы, как мой Миша и его побратимы", – поделилась Таисия.

Это был последний раз, когда они виделись. Михаил два дня пешком шел в Киев, чтобы не пустить россиян к себе домой. Иногда его немного подвозили, потом он снова шел пешком. В первый день ночевал на блокпосте у ребят на трассе. На вторую ночь уже добрался до Киева и заночевал в метро. А дальше уже созвонился с ребятами и присоединился к ним.

"Он шел в Киев, чтобы защищать его, чтобы остановить там россиян. Чтобы они не пошли дальше на Умань, потому что там его мама. Он писал мне: "Мама, береги себя, а за себя я постою, потому что очень хочу жить", – вспомнила Таисия.

"Почувствовала, что это конец": о секретной операции в Мариуполь

Все время в Киевской области Михаил давал маме знать, что с ним все хорошо, – присылал несколько фото, короткие сообщения. А после 21 марта исчез. Только 2 апреля Таисия узнала, где ее сын: 24 марта "Бублик" вертолетом отправился в Мариуполь на помощь побратимам, которые оказались в ловушке. Это время было самым тяжелым для матери – постоянный страх за своего ребенка.

"Михаил был на Майдане, в АТО, в Киеве – я волновалась за него, но не так. Когда 2 апреля он прислал мне сообщение, что в Мариуполе, – у меня начался какой-то животный страх. Не знаю... Будто я почувствовала, что Мариуполь – это конец. К сожалению, так и произошло – он не вернулся", – поделилась Таисия.

Михаил Никонец на "Азовстали" / Фото предоставлены 24 Каналу

Со 2 апреля связи с сыном почти не было. Таисия могла только выхватывать какую-то информацию из новостей, чтобы иметь хоть какую-то информацию о сыне. Только 15 апреля, когда Михаилу удалось прорваться на "Азовсталь", они смогли наладить связь. И ежедневно в полночь он присылал маме сообщения: "Живой-целый" или просто "+". Несмотря на все, Таисия до последнего верила, что сын вырвется и вернется домой.

Последние переписки Таисии с сыном: скриншоты предоставлены 24 Каналу

14 мая Михаил не вышел на связь – он погиб вместе со своими побратимами "Тасманом" и "Кияном". По ним отработала артиллерия на позициях. "Тасман" погиб сразу на месте. Михаил и "Киян" были ранены. "Бублик" оказал помощь собрату, сам себе наложил турникет и вызвал помощь по рации, но их долго не могли забрать.

Когда к ним таки удалось добраться, Михаил еще был жив, но уже в бункере умер от потери крови. 15 мая не стало и "Кияна".



Через сообщение Таисия узнала, что ее сын погиб / Скриншот предоставлен 24 Каналу

"Думала, что не проснулась утром": о жизни после гибели сына

16 мая Таисия узнала о гибели сына. Мир стал серым. Единственное, что держало, – надежда, что тело Михаила вернут и она сможет его похоронить.

"Когда я узнала, что Михаил погиб, то умерла вместе с ним. Я думала, что лягу спать, а утром не проснусь, что весь мир остановится. А утром встала и совсем-совсем ничего не чувствовала", – рассказала Таисия.

Женщина очень ждала собратьев сына, которые вышли в плен с "Азовстали", ведь долго не знала, как именно он погиб. Она присоединилась к родным "азовцев" – они общались, поддерживали друг друга, ходили вместе на акции по возвращению пленных. И когда ребята начали возвращаться – Таисия узнала о последних моментах жизни своего сына. Но тело так и не вернули.

Быть голосом сына – это то, что держит женщину. Сделать так, чтобы имя Михаила Никонца знали в Украине и помнили его преданность родине. Поэтому Таисия работает с украинскими писателями, чтобы увековечить имя сына на страницах книг о войне, за которую он заплатил жизнью.

Теперь жизнь Таисии выглядит так: фото предоставлены 24 Каналу

"Он теперь не может сказать за себя. Теперь я должна говорить за него, быть его голосом. Я хочу, чтобы о нем знали. Хочу, чтобы о нем помнили – о таком простом парне, для которого на первом месте стояли Украина и побратимы. В Киев он пошел защищать меня и Украину, а в Мариуполь полетел, чтобы быть вместе с побратимами", – рассказала мама "Бублика".

Побратимы оценили преданность Михаила, который прилетел в окруженный Мариуполь, чтобы помочь им. Там он познакомился с Назарием Гринцевичем "Гренкой" – самым молодым защитником "Азовстали". Сам "Гренка" после возвращения из плена вспоминал "Бублика" как настоящего воина.

"Это очень болезненная потеря для меня, потому что мы очень сдружились с ним в Мариуполе. Он был веселый, забавный, вообще ничего не боялся. Так случилось, что он погиб за нас", – поделился Назарий Гринцевич в интервью на ютуб-канале CRAF Media.

К сожалению, 6 мая 2024 года Назарий Гринцевич погиб во время боев в Луганской области. Ему был всего 21 год. У Назария осталась семья и любимая девушка. Мама "Гренки", Марианна Колос, рассказала о своем сыне, его мечту стать военным, службу в "Азове", плен и гибель. Историю Назария Гринцевича – читайте в материале 24 Канала.

В своих сообщениях маме Михаил писал: "Я там, где хотел быть". Он до конца оставался преданным своей родине и собратьям, и стал примером храброго, бескомпромиссного воина. Помним!