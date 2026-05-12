Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Чего опасаются россияне?

Аналитики сообщили, что 10 мая российские военные были обеспокоены недавними кадрами атак украинских беспилотников Hornet. Дроны били по автоцистернам и другой вражеской технике над трассой Т-0509 Мариуполь-Донецк (также известная как трасса H-10) вблизи Мариуполя.

Один из них выразил "серьезное беспокойство" тем, что ситуация вдоль наземных линий связи похожа на условия по трассе М-30 Горловка-Пантелеймоновка-Ясиноватая-Донецк. По его словам, там украинские дроны якобы заблокировали российскую логистику и движение гражданских. К тому же, мол, трасса М-30 была безопаснее в 2024 – 2025 годах, когда она была ближе к линии боестолкновения.

В то же время российский милблогер говорит, что их средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны глушить беспилотники ВСУ только в двух случаях: если они не используют Starlink или не успевают автоматически навести цель. Ему не нравится и то, что в течение следующих 6 – 12 месяцев Силы обороны могут полностью автоматизировать Hornet.

Другой российский военкор обеспокоен тем, что украинские БпЛА со Starlink и дальностью полета до 200 километров долетают до важного маршрута оккупантов – трассы М-14 Мариуполь-Бердянск-Мелитополь-Геническ. Она им нужна для борьбы с кибербезопасностью вдоль побережья Азовского моря до оккупированного Крыма.

Способность Украины поражать подвижные цели в районах, которые ранее считались относительно безопасными для российских сил, вероятно, достигнет частичных эффектов BAI и, похоже, станет точкой усиления невралгии в российском ультранационалистическом информационном пространстве,

– считают аналитики.

Новости фронта

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал 24 Каналу, что в период "перемирия" с 9 по 11 мая в их зоне ответственности зафиксировали рекордные 44 вражеские атаки за сутки.

Сейчас военные работают над увеличением количества дронов в воздухе. По словам представителя 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василия Денисюка, это затрудняет противнику обеспечения позиций, накопления военных и работы собственных беспилотных систем.

Российские войска во время режима тишины все равно активно запускали ударные беспилотники на Лиманском направлении. За три дня Силы обороны сбили восемь вражеских БПЛА. Среди них и красный "коммунистический" дрон "Молния".