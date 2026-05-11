Речь прежде всего о Лиманском направлении. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме Действует ли перемирие, объявленное между Украиной и Россией: хронология событий и важнейшие заявления

Что за "коммунистическую" "Молнию" запустили россияне?

Речь идет о дроне красного цвета.

Во время действия так называемого "прекращения огня" россияне активно применяют ударные БпЛА типа "Молния-2" в полосе ответственности 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго. Всего за три дня "перемирия" экипаж батареи перехватчиков уничтожил 8 ударных вражеских "крыльев". Среди них – "праздничная" коммунистическая "Молния",

– рассказали в бригаде.

Сбитие красного российского БпЛА: смотрите видео

Справка. Москва объявила "перемирие" до 11 мая, чтобы отпраздновать 9 мая. В эфире 24 Канала офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк заявил, что на отдельных участках враг и дальше давил на позиции Сил обороны Украины, поэтому обещанной тишины военные фактически не почувствовали.

24 Канал и 66 ОМБр объединились, чтобы защитить небо на Лиманском направлении. Каждый ваш донат уменьшает количество вражеских "крыльев" в украинском небе. Присоединяйтесь к сбору, чтобы уничтоженных целей было еще больше! Собираем 500 тысяч!

Банка здесь, а карта вот: 4874 1000 2714 8157

Путин в ловушке

Политолог Артем Бронжуков в разговоре с 24 Каналом предположил: для Путина война в Украине стала обузой. И поэтому есть только два варианта – или замораживать боевые действия, или проводить масштабную мобилизацию.