Впрочем, это очередной российский фейк. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко и представитель 3-го армейского корпуса Александр Бородин в комментарии Интерфакс-Украина.

Что на самом деле происходит на Луганщине?

Сейчас 3-й армейский корпус на Луганщине продолжает удерживать позиции в районе сел Надежда, Новоегоровка и Грековка. Российские утверждения об их оккупации не являются действительными.

Бородин признал, что россияне постоянно ведут наступательные действия. Речь идет о более 150 штурмовых действий за полгода. В то же время пока уже нет мощных механизированных штурмов.

Оккупанты продолжают терять огромное количество личного состава и сил и средств. Несмотря на все попытки россиян, линия фронта за последние 6 месяцев почти не изменилась, а ситуация остается стабильной.

"Но мотивация врага чувствуется в том смысле, чтобы военным путем решить вопрос всей территории Луганской области. И штурмовые действия в целом по направлению Боровая – Лиман, уже как год у них оперативная задача по продвижению на этом направлении, потому что это ключ от Славянска и Краматорска", – добавил военный.

Руководитель ЦПД СНБО также подтвердил, что Герасимов солгал о "полной оккупации Луганщины", как это раньше было и о Купянске.

Герасимов принадлежит к крылу российских элит, которые выступают за продолжение войны любой ценой. Поэтому его задача – врать о военных победах, а там где-то питерские коллеги Путина из ФСБ эту ложь будут легализировать,

– объяснил Коваленко.

К слову, недавно президент Зеленский заявил, что добровольный выход ВСУ с Луганщины и Донетчины будет стратегическим проигрышем для Украины.

