Известие о гибели Тимофея сообщили на странице исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко, где он в свое время учился.

Что известно о гибели Тимофея Кулишенко?

На факультете рассказали, что жизнь их выпускника оборвалась 6 мая под Добропольем.

Адвокат Лаврентий Кухалейшвили уточнил, что Тимофей Кулишенко погиб в результате удара вражеского FPV-дрона во время выполнения боевого задания.

Известно, что Тимофей защищал Украину более 10 лет. В течение этого времени он служил пехотинцем, пулеметчиком, разведчиком, а в последнее время занимался аэроразведкой и работой с дронами.

Похоронили защитника 14 мая в Киеве на Берковецком кладбище.

За Украину погиб Тимофей Кулишенко / Фото со страницы исторического факультета КНУ и Кухалейшвили

Последние потери Украины на войне с Россией

Украина потеряла еще одного защитника – на фронте погиб 26-летний военный Тарас Матвиец из Винницкой области. Он служил главным сержантом десантно-штурмовой роты и стал в ряды ВСУ в начале полномасштабной войны. Жизнь Тараса оборвалась 14 мая 2026 года во время выполнения боевого задания возле села Кардаши Синельниковского района Днепропетровской области.

20 апреля 2026 года в районе Песчаного на Харьковщине во время выполнения боевого задания погиб 25-летний Виталий Малюшевский.

Парень родом из поселка Зализцы на Тернопольщине. В громаде отметили, что Виталий был образцом мужества, чести и преданности для своих собратьев.

24 апреля 2026 года на Изюмщине погиб 43-летний фастовчанин Андрей Игнатенко. После срочной службы в ВСУ работал в Киевском метрополитене. Вместе с женой Еленой воспитывал троих детей. В январе 2026 года мужчина присоединился в ряды ВСУ.

Напомним, что в феврале 2026 году Владимир Зеленский называл потери Украины в войне против России. Президент заявлял о 55 тысячах солдат. В то же время он признал, что есть большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести.