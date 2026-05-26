Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Що відомо про загиблого захисника?
Загибель військового підтвердила експертиза ДНК. Він народився у 1982 році у місті Нововолинськ.
До цього захисник вважався зниклим безвісти. Офіційно Сергій Шулєпов визнаний загиблим 16 січня 2026 року. Серце українського військового зупинилося в Харківській області поблизу населеного пункту Нестерне.
Борис Карпус повідомив, що поховають військового у вівторок 26 травня на Алеї Слави Героїв. О 13:30 почнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі Нововолинська.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Сергія Шулєпова. Світла пам'ять!
Кого ще втратила Україна?
23-річний Ейртон Редферн із південного Девону, що в Англії, загинув 9 травня в Донецькій області. Він ще у 2025 році приєднався до спеціалізованого підрозділу, який підтримує українські сили.
На війні проти Росії загинув військовослужбовець з Тернопільщини Віталій Добринський. Захисника не стало 25 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання у Луганській області.
Військовий медик Олександр Крохмалюк, тіло якого повернули у 2025 році під час репатріації, загинув через катування у російському полоні. Український захисник долучився до "Азову" у 2016 році.