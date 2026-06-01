Политолог, президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что война уже вернулась на территорию России. Тамошнее население действительно этого боится.

Украина разрушила важный миф России

По словам Лесного, в России царила иллюзия, что война никогда не пересечет границы России. Но на самом деле это был вопрос времени. Сначала шли одиночные дальнобойные удары, потом – военные операции на территории РФ, а уже дальше – регулярные атаки дронами и ракетами.

Путин обещал своему населению быструю военную операцию. И вообще в РФ была заключена своеобразная "сделка": диктатор забирал у россиян свободу, а в ответ они имели возможность жить в безопасности. Теперь даже этого нет. Москва будет регулярно гореть,

– рассказал Лесной.

Вряд ли от этого у россиян произойдет определенный слом и начало различных протестов. Но регулярные удары будут влиять как на имидж Путина, так и на усталость населения от войны.

В ночь на 31 мая взрывы раздавались сразу в нескольких областях России. В частности речь идет о Ярославском, Ростовском, Воронежском, Новгородском, Краснодарском регионах. Дроны попали по нефтеперерабатывающему заводу в российском Саратове, что в 700 километрах от линии фронта.

Кроме того, ночью 30 мая под атакой оказался военный аэродром в Таганроге. Там удалось поразить оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" и два самолета Ту-142.

Интересно, что Ту-142 – один из самых редких типов самолетов в России. Их используют преимущественно для морской разведки и патрулирования.