Например, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий рассказал, что россияне на фронте оказались не способны захватить не только Донецкую, но и Луганскую область. Действующие и бывшие военнослужащие, военные эксперты специально для 24 Канала разобрали ситуацию на поле боя и перспективы для Украины.

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Почему можно говорить о преимуществе ВСУ на фронте?

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин рассказал, что оценка и прогнозирование ситуации на поле боя происходит через 2 фактора. Первый – это продвижение врага. Сейчас на участках фронта, где работает Третий армейский корпус, оно полностью остановилось. На тех участках, где потери за месяц могли достигать 70 километров, враг теперь или совсем не продвигается, или даже теряет территории.

Остановка врага в пределах Третьего армейского корпуса состоялась полностью. В пределах общей полосы активной зоны боестолкновения она почти остановилась. Еще есть участки, где враг несущественно, но продвигаться может. Второй фактор оценки – это потери врага. Они растут ежедневно. Более того, они растут даже сейчас, когда враг остановился,

– отметил заместитель командира Третьего армейского корпуса.

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Он продолжил, что это происходит благодаря технологическому преимуществу со стороны Украины. Именно эти 2 фактора дают возможность прогнозировать, что в случае удержания этой динамики и инициативы, то за 6 – 9 месяцев может произойти критический перелом в сторону Украины. Достичь этого можно благодаря внедрению технологических решений на поле боя.

Жорин объяснил, почему можно говорить о преимуществе ВСУ на фронте: смотрите видео

Что задумали ВСУ на Юге?

Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заметил, что СОУ перебивают логистику россиян на Крым. Впрочем это не самое главное, хотя там не хватает бензина и не только его. Самое главное, что перебивается логистика всей южной группировке российских войск. Если оставить его без поставок боекомплектов, продовольствия и т.д., то их можно будет оттуда вытеснять без суровых штурмов.

"Или они самостоятельно сделают "жест доброй воли". В течение нескольких дней стал заметным этот перелом в войне. Все увидели удары дронами по логистике россиян, но все почему-то связали это с топливом в Крыму. Это важно, но это второстепенно. Самое главное, что мы оставляем без снабжения большую группировку российских войск", – подчеркнул военнослужащий ВСУ.

По его словам, воевать без снабжения очень трудно. И ВСУ это хорошо, к сожалению, знают, ведь и им зимой прекратили поставки снарядов, чтобы провести какую-то ревизию в США. На 10 российских выстрелов Украина имела 5. Терялись территории, потому что отбиваться было нечем. Сейчас россияне могут попасть в эту ловушку, и на самом деле у них нет никакого противоядия, они не знают, что с этим делать.

Сазонов ответил, что задумали ВСУ на Юге: смотрите видео

Есть ли шанс закончить войну до осени?

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон высказал мнение, что есть отличная перспектива закончить войну до осени. Выборы в США в ноябре будут решающими для Трампа. Сейчас его политические рейтинги и популярность слишком низкие. Если ничего не изменится, то его партию и его лично ждет серьезный удар на выборах.

Однако он понимает, если ему удастся достичь справедливого окончания огня в Украине до выборов, все может измениться. Поэтому, со стороны США ноябрь выглядит как отличный вариант. Со стороны Украины, то, что она делает – правильно. Украина наносит глубокие удары, создает проблемы российской экономике. Россия же бьет по гражданским целям,

– подчеркнул полковник армии Великобритании в отставке.

Он добавил, что так действовал Асад в Сирии, и поэтому быстро потерял власть. Он убил более 1,5 миллиона мирных жителей в Сирии. Затем он потерял власть в ноябре 2024 года. Путин видел, как все это происходит, поэтому у него может возникать ощущение дежавю. Если ситуация не изменится, то прекращение боевых действий до ноября кажутся очень реалистичными.

Гемиш сказал, есть ли шанс закончить войну до осени: смотрите видео

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